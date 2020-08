Waren

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei am 31. August einen betrunkenen Autofahrer in Waren aus dem Verkehr gezogen. Der Mann meldete sich gegen 11.40 Uhr bei den Beamten. Er sprach von einem Fahrzeug, dass auf der B 192 auf einer Strecke von sechs Kilometern in Schlangenlinien gefahren sei. Zudem soll der Fahrer mehrfach gegen den Bordstein gefahren sein. Der Zeuge folgte dem Wagen bis zum Parkplatz eines Baumarktes in der Warendorfer Straße.

Die Polizisten konnten dort den verdächtigen Fahrer ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab einen Wert von 2,11 Promille. Gegen den Mann aus Waren wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen. Durch seine Informationen konnte mögliche Verkehrsunfälle oder ein Schaden für andere Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

