Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in der Rosa-Luxemburg-Straße in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Die Polizei fing mit den Löscharbeiten an, bis die Freiwillige Feuerwehr kam. Zeugen werden gesucht.