Täter haben in der Nacht am Sonntag einen selbstgebauten Sprengkörper auf ein Haus in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geworfen. Ein Metallkörper durchschlug erst einen Zaun, dann die Haustür und zum Schluss einen Spiegel im Flur. Kurios: Niemand rief die Polizei.