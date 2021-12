Waren

Bei einem Verkehrsunfall am Friedrich-Engels-Platz in Waren an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstagmorgen zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilte, hatte der Fahrer eines Pkw die beiden Schülerinnen im Alter von zwölf Jahren auf dem Fußgängerüberweg an der Schule übersehen und angefahren. Die Mädchen wurden leicht verletzt und setzten ihren Weg zur Schule fort. Beide wurden später von Erziehungsberechtigten zur ärztlichen Untersuchung gebracht.

Der 51-jährige Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Die Kriminalpolizei in Waren hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ