Waren

Bei einem Unfall auf dem Schweriner Damm in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochmorgen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge wollte eine 40-jährige Autofahrerin nach links in die Friedenstraße Richtung Altstadt-Center abzubiegen, als ein 92-jähriger Fahrer die rote Ampel missachtete.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurde leicht verletzt und kamen ins Klinikum in Waren. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird derzeit mit 20 000 Euro beziffert.

Von OZ