Waren an der Müritz: Ist die Hafenstadt der kriminellste Ort von MV?

Sanftes Plätschern zwischen den Sportbooten im Hafen, lange Schlangen vor Eisdielen, buntes Markttreiben. In Waren an der Müritz ist die Welt noch in Ordnung – könnte man meinen. Die Kriminalstatistik des Innenministeriums sagt etwas anderes: In keinem anderen Landkreis in MV gab es im vergangenen Jahr so viele sogenannte Straftaten gegen das Leben.

Das können Mord, Totschlag, versuchter Totschlag, aber auch fahrlässige Tötungen bei Unfällen auf der Straße sein. 2020 waren das zwölf im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und zwei davon in Waren. Auch Diebe sind in der Region besonders oft unterwegs – zumindest laut Polizeistatistik.

Doch wie nehmen die Warener ihre Stadt selbst wahr? Die Hafenstadt am größten See der Bundesrepublik, der vollständig innerhalb Deutschlands liegt, ist doch vor allem bekannt wegen der idyllischen Naturparks drumherum, dem ganz reizenden historischen Stadtkern, Müritzeum, Kirchen, Müritz Sail, Flaniermeile am Hafen. Hier soll man nun also Angst um Hab und Gut haben?

Viele Diebe in der Parfümerie: „Diebe gehen systematisch vor“

Wir hören uns um – und ja, fast wären wir noch Zeugen eines Verbrechens geworden. Petra Dunkelmann arbeitet seit mehr als zwölf Jahren für die Parfümerie Christin am Neuen Markt in Waren. Aufgeregt berichtet sie uns, dass vor zwei Minuten ein Dieb den Laden verlassen hätte. Die große blonde Frau hält von der Treppe des Geschäfts noch Ausschau nach ihm, doch er ist längst über alle Berge. „Einen Tester hat er mitgenommen, der ist gut 100 Euro wert“, berichtet sie. Der Dieb sei ganz systematisch vorgegangen, im Laden von einem Regal zum anderen gewandert, einen Zettel in der Hand, mit dem er offensichtlich seine Tat verborgen hat. Die Verkäuferin hat er ins Gespräch verwickelt, dann zack! Der Dieb ist weg, der Flakon auch.

Petra Dunkelmann hat sich inzwischen Turnschuhe unter ihr Sommerkleid gezogen – bereit, den Dieb zu verfolgen. „Wenn ich ihn sehe, schnappe ich ihn mir“, sagt sie mutig. Sie habe genug von den vielen Diebstählen. Ja, die hätten zugenommen. „Wenn die Stadt im Sommer voll ist, nehmen auch die Diebstähle zu.“ Aber für die Parfümerie würde sie sich immer einsetzen.

Dunkelziffer bei Diebstählen scheint extrem hoch zu sein

Die Polizei habe sie aber nicht gerufen. Das bringe in diesem Fall nichts. Das heißt aber auch: Die Zahl aus der Polizeistatistik ist nur die offizielle. Die Dunkelziffer scheint extrem viel höher zu sein.

Petra Dunkelmann steht vor der Parfümerie Christin in Waren. Gerade ist ihr ein Ladendieb entwischt. Quelle: Ove Arscholl

Ein Lied von Dieben kann auch die Geschäftsführerin der Modediele am Warener Markt singen. Denn die Modediele, ein bekanntes Warener Bekleidungsgeschäft, ist ziemlich beliebt bei Modedieben. Geschäftsführerin S. Görlich – ihren vollen Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen – berichtet gleich von mehreren Taten in den vergangenen Monaten. Auffällig: Die Diebe oder, in ihrem Fall, Diebinnen werden immer dreister.

„Eine Frau, sie war unscheinbar, gepflegt, hatte in der Umkleide ein Kleid anprobiert, marschiert damit an der Kasse vorbei, ohne zu zahlen und sagt noch Tschüs“, berichtet Frau Görlich. Draußen vor dem Laden sei es auch schon vorgekommen, dass dort ältere Damen mit Rollator Kleidungsstücke von der Auslage mitgehen lassen haben. Für sie zeigt die Geschäftsführerin der Modediele allerdings fast noch Verständnis, sagt: „Diese Damen haben ja wirklich oft nicht viel zum Leben.“

Viele Diebstähle auf der Seenplatte, in Rostock und Vorpommern-Greifswald In Mecklenburg-Vorpommern gab es im Jahr 2020 genau 49 sogenannte Straftaten gegen das Leben: vier in der Hansestadt Rostock, drei in der Landeshauptstadt Schwerin, im Landkreis Rostock fünf, drei in Nordwestmecklenburg, fünf in Ludwigslust-Parchim, sieben in Vorpommern-Rügen, zehn in Vorpommern-Greifswald und zwölf im Kreis Mecklenburgische Seenplatte, davon zwei in Waren an der Müritz. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gab es im letzten Jahr auch besonders viele Diebstähle, 4 073 an der Zahl. Nur die Hansestadt Rostock zählte mehr, 4998 – dort wurden besonders viele Fahrräder gestohlen. Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald war die Zahl der Diebstähle vergleichsweise hoch. Dort wurden 3817 Diebstähle im Jahr 2020 gezählt.

Die schöne Seite von Waren an der Müritz

In einer kleinen Seitenstraße machen gerade Günther Meyer und Jürgen Heinrich eine Pause, genießen die wenigen Sonnenstrahlen, die an diesem Tag durch die Wolken lugen. Ob sie das Gefühl haben, in Waren geht es krimineller zu als anderswo in MV? Sie überlegen. Jürgen Heinrich lebt ganz in der Nähe, in der Gemeinde Kargow. „Ja, man hört schon so einiges, vor allem über Einbrüche.“ Unsicher fühle er sich aber nicht.

S. Görlich leitet die Mode-Diele in Waren. Von Diebstählen kann sie ein Lied singen. Quelle: Ove Arscholl

„Wir fühlen uns hier wohl. Wir kommen gerne nach Waren“, berichtet Günther Meyer aus dem niedersächsischen Salzgitter, der ein paar Tage mit seiner Enkeltochter Charlotte an der Müritz verbringt. Unsere Nachfrage nach krimineller Energie in dem Ort, in dem sie Ferien machen, amüsiert den Urlauber eher, als dass es ihn beunruhigt.

Jürgen Heinrich aus Kargow (v. r.) sitzt mit seinen Besuchern Günther Meyer und dessen Enkelin Charlotte (11) auf einer Bank in Waren an der Müritz. Sie fühlen sich sicher – obwohl ihnen viele Einbruchsmeldungen in Erinnerung sind. Quelle: Ove Arscholl

Hilfsbereite und freundliche Menschen

Und bevor wir das beschauliche Waren an der Müritz als kriminellsten Ort in Mecklenburg-Vorpommern abstempeln, hier noch ein Beweis dafür, dass die Menschen dort auch besonders hilfsbereit und freundlich sind.

Waren an der Müritz. Ende August zieht es noch viele Touristen vor allem in die Innenstadt. Quelle: Ove Arscholl

Während unserer Recherchetour durch die Stadt verlor unser Fotograf sein Notizbuch. Nachdem leichte Panik bei uns ausbrach, da darin bereits wichtige Notizen für unsere Reportage aus Waren standen, hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben, es wiederzufinden. Es war nicht am Markt, nicht am Hafen, nicht in den Läden, an der Kirche oder vielleicht doch irgendwo in der Tasche.

Da klingelte das Handy, am anderen Ende ein Mann, der die Nummer, die auf dem Büchlein stand, wählte. „Das Buch sieht wichtig aus, sind Sie noch in der Nähe?“ Das waren wir. Nicht nur dass wir Glück hatten und das Buch wieder aufgetaucht war, der Finder brachte es uns sogar auf halbem Weg entgegen. Das ist wohl die andere Seite von Waren an der Müritz – zum Glück.

Von Michaela Krohn