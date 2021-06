Neustrelitz

Tesla-Chef Elon Musk hat bisher noch nicht an die Tür des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz geklopft. Aber an dem, was Physiker dort erforschen, dürfte der visionäre Gigafactory-Investor und Gründer der Raketenfirma SpaceX aus doppelter Hinsicht ein gesteigertes Interesse haben: Im neu eröffneten Institut für Solar-Terrestrische Physik beobachten Wissenschaftler das Weltraumwetter und untersuchen den Einfluss von Sonnenstürmen auf unsere Kommunikations-, Navigations- und Infrastruktursysteme. Im schlimmsten Falle könnten die Kapriolen der Sonne dafür sorgen, dass autonom fahrende Autos am Baum landen oder Raketen nicht mehr steuerbar sind.

Sonnenstürme sind natürliche Phänomene, die im elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität mal stärker oder weniger stark auftreten. „Das Weltraumwetter hat einen erheblichen Einfluss auf die Zuverlässigkeit von weltraum- und bodengestützten technologischen Systemen“, sagt Institutsleiter Markus Rapp. Und die Relevanz der Forschung nimmt zu. „Eine hochtechnologisierte Gesellschaft wie unsere ist immer stärker von GPS-Diensten abhängig und wird damit immer anfälliger für die Auswirkungen des Weltraumwetters.“

Bund beschloss Ausbau der Weltraumwetterforschung

Um die sicherheitskritische Infrastruktur besser zu schützen, hatte die Bundesregierung mit ihrem Koalitionsvertrag im Jahr 2016 die Weichen für den Ausbau der Weltraumwetterforschung gestellt. In der Folge wuchs nun eine Abteilung aus dem Institut für Kommunikation und Navigation mit zehn Mitarbeitern am traditionsreichen DLR-Standort Neutrelitz zu einem eigenständigen Institut auf. Mittelfristig sollen sich hier 80 Physiker, Informatiker und Mathematiker mit den Wetterlaunen der Sonne befassen und dafür sorgen, dass Prognosen präziser werden. Aktuell sind es 49.

Dr. Jens Berdermann ist Leiter der Abteilung Weltraumwettereinfluss am Institut für Solar-Terrestrische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz Quelle: Stefan Sauer

Bund (90 Prozent) und Land (10 Prozent) finanzieren die Forschung mit 6,7 Millionen Euro pro Jahr. „Ein deutschlandweiter Leuchtturm der Spitzenforschung“, urteilt Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) über das vor einer Woche eröffnete Institut.

Einzige Empfangsstation in Europa

Auf dem weitläufigen Neustrelitzer DLR-Gelände, das den Blick auf die leicht geschwungene mecklenburgische Landschaft freigibt, richtet eine der futuristisch aussehenden Empfangsstationen mit ihrem sechs Meter großen Parabolspiegel die Antenne auf den DSCOVR-Satelliten, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt die Sonnenaktivität 24/7 fest im Auge hat.

„Unsere Empfangsstation ist Teil eines weltweiten Netzes von acht Stationen, verteilt auf die USA, Europa und Asien, und die einzige in Europa“, sagt der Astrophysiker und Leiter der Abteilung Weltraumwettereinfluss, Jens Berdermann. Die Daten aller Stationen werden im Prediction Center der NOAA in Boulder in den USA gesammelt, analysiert und wiederum an die Forschungseinrichtungen zurückgegeben.

Kettenreaktion an Ausfällen

Spektakuläre Polarlichter sind die harmloseste Auswirkung der Sonnenaktivität. „Je aktiver die Sonne mit koronalen Massenauswürfen riesige Mengen Materie freisetzt, desto heftiger sind die Folgen für uns – vorausgesetzt, die energiereichen geladenen Teilchen werden in Richtung Erde geschleudert“, erklärt Rapp. Die starken Ströme in der Ionosphäre können eine Kettenreaktion an Ausfällen auslösen – auch in der öffentlichen Infrastruktur. „Kein Wasserwerk, kein Kraftwerk arbeitet heute ohne Elektronik“, so der Physiker. Das Chaos wäre perfekt. Oftmals bleiben nur wenige Stunden zwischen der Beobachtung der ungewöhnlichen Sonnenaktivität bis zum Eintreffen im Erdorbit. Ein Flare, ein sogenannter Röntgenblitz, erreicht die Erde innerhalb von acht Minuten.

Mit ihrer Forschung wollen die Weltraumwetterexperten Prognosen als eine Art Frühwarnsystem vielleicht einmal so genau machen wie den abendlichen Wetterbericht im TV. Betreiber von sensibler Technik sollen so Zeit gewinnen, ihre Anlagen zu schützen beziehungsweise Nutzer zu warnen. Milliardenschwere Schäden ließen sich so vermeiden. Dazu werden in Neustrelitz auch Daten von anderen Satelliten ausgewertet und Datenquellen so optimal kombiniert, dass sich möglichst präzise Aussagen treffen lassen.

Carrington-Event zerstörte Telekommunikation in den USA

Der bislang stärkste seriös dokumentierte Sonnensturm mit einer Teilchengeschwindigkeit von 2000 Kilometern pro Sekunde (km/s) wurde im 19. Jahrhundert gemessen. Normalerweise rasen die Teilchen im Sonnenwind mit einer Geschwindigkeit von 400 km/s durchs All. „Beim Carrington-Event von 1859 wurden in den USA ganze Telegrafensysteme zerstört“, so Rapp.

Heute wären die Folgen angesichts der Abhängigkeit von GPS-gesteuerten Systemen viel weitreichender. Allein für die USA berechnete der Englische Lloyd einen Schaden von 3000 Milliarden Euro, hätte sich der Sturm heute ereignet. Statistisch tritt ein solcher Sturm zwar nur alle 500 Jahre auf. Im Jahr 2012 allerdings haben Wissenschaftler ein ähnlich starke Plasmawolke gemessen. Das Glück: „Die Erde lag nicht in der Ausstoßrichtung der Wolke und entging damit einer Katastrophe“, so Berdermann.

Von Martina Rathke