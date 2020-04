Wer hat diesen Mann gesehen? 82-jähriger Demenzkranker nahe Neustrelitz vermisst

Ein 82-jähriger Rentner wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Er ist aus seinem Wohnsitz in Neuhof in der Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschwunden. Er leidet an Demenz und benötigt Medikamente. Wer ihn gesehen hat, soll umgehend die Polizei verständigen.