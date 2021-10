Wie dreckig sind die Schulen in MV? Jetzt Fotos schicken

Verdreckte Toiletten, Schmutz auf Fußböden und Bänken, völlig überfüllte Mülleimer: In Rostock waren einige Schulen zuletzt in einem schlimmen Zustand. Nur Einzelfälle? Wir wollen wissen: Welche Schulen in MV müssen ebenfalls dringend besser gereinigt werden? Schüler, Lehrer und Eltern können uns Fotos der Schmutzecken schicken – gerne auch anonym. So geht’s.