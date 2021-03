Die Inzidenzen in MV schwanken extrem – von über 100 in Nordwestmecklenburg bis unter 25 in der Hansestadt Rostock. Rostocks Oberbürgermeister Madsen betont immer wieder, dass die Hansestadt auch deshalb niedrige Zahlen hat, weil viel getestet wird. Doch was heißt das konkret? Die Antwort aus Rostock überrascht.