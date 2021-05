Wildschwein auf Kita-Spielplatz sorgt für Polizeieinsatz

Waren

Ein Wildschwein hat in einem Kindergarten in Waren an der Müritz am Mittwoch für Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte sich das Tier nachts trotz eines Zauns Zugang zum Spielplatz verschafft. Als Erzieherinnen zur Arbeit kamen, um vorn am Haus die Kinder zu empfangen, suchte das Wildschwein hinter dem Haus auf dem Spielplatz nach Fressbarem. Vier Beamte waren nötig, um das Wildtier wieder aus der Kita und dem Wohngebiet in Richtung Wald zu treiben. Grund für den tierischen Ausflug sind laut Polizei Straßenbauarbeiten: So ruht der Verkehr auf der Bundesstraße 192, die das Wohngebiet sonst vom feuchten Wald an der Müritz trennt, wo etliche Wildschweine leben.

Von RND/dpa