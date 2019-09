Neustrelitz

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es am Montag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 14.40 Uhr in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

Ein elfjähriger Junge hatte den Brand gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl und auf weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses verhindern.

Zwei Zimmer der Wohnung sind nach dem Feuer jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Fotostrecke: Brände in Mecklenburg-Vorpommern

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

Weitere Polizeimeldungen:

Marder stoppt Zug bei Ribnitz-Damgarten Ost

30 gestohlene Räder in Swinemünder Wohnung entdeckt

Schwerer Verkehrsunfall bei Greifswald mit drei Verletzten

Von OZ