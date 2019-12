Zeuge gesucht nach tödlichem B104-Unfall

Am späten Dienstagabend hat ein 33-Jähriger in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) seinen Nachbarn mit seiner Schreckschusswaffe angegriffen. Als dieser den Angriff verhindern wollte, löste sich ein Schuss, bei der der 63-Jährige an der Hand verletzt wurde. Das Motiv des Täters ist bislang unklar.