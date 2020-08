Neustrelitz

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine blaue ETZ 250, Baujahr 1985, entwendet. Das Motorrad mit MST-Kennzeichen stand nach Angaben der Polizei gesichert unter einem Carport neben einem Einfamilienhaus in der Straße Lindenhöhe im Stadtteil Rudow. Als Besonderheit weist das Krad unter anderem einen Krosslenker, einen Seitenständer und zwei Seitespiegel auf; das rechte Spiegelglas ist gesprungen. Der Wert des Motorrades beträgt rund 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Nacht zu Mittwoch auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen, insbesondere im Stadtteil Rudow, wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise, etwa zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des entwendeten Krades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz telefonisch unter 0 39 81 / 25 82 24 oder im Internet.

Von OZ