Wolde

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag im Ortsteil Japzow in Wolde einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die Täter dabei, wie sie eine Laterne kaputt machten, die Licht auf den Automaten warf. Als die Diebe auf den Zeugen aufmerksam wurden, flohen sie.

Die Polizei erfuhr erst am Nachmittag von dem Vorfall. Seitdem sucht sie Bürger, die Hinweise auf die Täter haben.

Es scheint kein Einzelfall zu sein: In Sietow, Satow und Rechlin wurden in der vergangenen Woche bereits Zigarettenautomaten gestohlen. Die Automaten wurden anschließend in umliegenden Wäldern entdeckt und von der Polizei untersucht. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

Von Antonia Francke