Waren

Zu einem schweren Unfall ist es am Morgen des 8. November in Waren gekommen. Gegen 6.40 Uhr war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in der Kietzstraße unterwegs. Plötzlich erlitt er einen Zuckerschock, verkrampfte und fuhr frontal gegen einen Baum.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Ale Rettungskräfte und Notarzt eintrafen, begannen die Reanimationsmaßnahmen. Der 61-Jährige wurde auf die Intensivstation des Klinikums in Waren gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von mindestens 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde geborgen.

Von OZ