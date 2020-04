Röbels Bürgermeister Andreas Sprick (CDU) und seine Frau Regina stehen auf dem Signal Hill vor der Skyline auf die Waterfront der südafrikanischen Stadt Kapstadt. Am 26. März wollte der CDU-Politiker in seinem Büro am Röbeler Marktplatz sitzen und die Amtsgeschäfte wieder führen. Doch was als Urlaub begonnen hatte, endete als Isolation in einer Kapstädter Apartmentanlage. Quelle: Andreas Sprick