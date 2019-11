Schwerin

Zwei neuere Autos der Marke Ford sind in der Nacht vom 13. zum 14. November in der Schweriner Gartenstadt gestohlen worden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Ford Mondeo, der in der Hagenower Straße stand und einen schwarzen Ford Kuga in der Haselholzstraße.

Der Schaden beträgt circa 40 000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt in dem Fall. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Diebstahl.

Wer Informationen zu den Fahrzeugen oder verdächtigen Personen hat, soll sich unter Tel. 03 85 / 51 80 22 24 oder Tel. 03 85 / 51 80 15 60 oder auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de melden.

Lesen Sie auch:

Von OZ