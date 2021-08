Museum Schwaan zeigt Alfred Heinsohn

Schwaan/Schwerin

Endlich wird einer der großen Maler aus der Künstlerkolonie Schwaan umfassend ausgestellt. Es ist Alfred Heinsohn (1875–1927). Diese Würdigung ist überfällig und kommt gerade noch rechtzeitig. Denn Leben und Werk dieses Künstlers waren zuvor fast in Vergessenheit geraten, erklärt Heiko Brunner, Leiter des Kunstmuseums Schwaan. So ging dieser Ausstellung eine intensive Forschungsarbeit voraus, zu der sich das Kunstmuseum Schwaan und das Staatliche Museum Schwerin zusammengeschlossen hatten. Auch die Heinsohn-Ausstellung im Kunstmuseum Schwaan ist ein gemeinsames Projekt der beiden Museen. Kuratiert haben diese Schau Dr. Kornelia Röder von Staatlichen Museum Schwerin und der Schwaaner Museumsleiter Heiko Brunner.

Einer der berühmtesten Vertreter der Künstlerkolonie Schwaan

Zusammengetragen wurden aus den Beständen der beiden Museen, ergänzt um zahlreiche Leihgaben, insgesamt 112 Werke. Sie zeigen die Vielfalt des Schaffens von Alfred Heinsohn, nicht nur motivisch, auch stilistisch. Denn Alfred Heinsohn, der in Weimar bei Theodor Hagen studiert hatte, war beeinflusst von Stilen wie Expressionismus, Futurismus und Kubismus. Als der in Hamburg geborene Alfred Heinsohn 1898 nach Schwaan kam, entwickelte sich sein Schaffen künstlerisch immer weiter. Der Maler gelangte von der Gestaltung der von ihm erblickten Natur hin zu einer zunehmenden Abstraktion, er kam von der Darstellung des Raumes zur Fläche, von der malerischen Umsetzung zu einer eher zeichenhaften Formulierung. Heinsohn war dabei vielseitig: Er schuf Gemälde und Aquarelle, auch kleinformatige farbige Zeichnungen. Der Künstler entwickelte allmählich einen expressiven und auch zunehmend abstrakten Stil. Schließlich wurde Alfred Heinsohn zusammen mit Franz Bunke, Rudolf Bartels und Peter Paul Draewing zu einem der bedeutendesten Vertreter der Künstlerkolonie Schwaan. Im Rückblick war Heinsohn auch einer der fortschrittlichsten von ihnen. „Heinsohn fand, sich immer wieder neuen Aufgaben stellend, eine moderne verpflichtende Ausdrucksweise für seine Kunst“, erklärt Heiko Brunner.

Die Ausstellung zeigt viele Stile und Motive

Diese Entwicklung wird in der neuen Ausstellung chronologisch rückwärts dargestellt – von der Abstraktion geht es zurück zu den frühen Arbeiten, die oft vor der Landschaft entstanden. Das Werk „Kühe“ (um 1918/20) mag für das modern geprägte Spätwerk des Künstlers stehen, auch Landschaftsdarstellungen veränderten sich im Laufe der Schaffensjahre. Spiegelten sie zunächst die Beobachtung der Natur wider, so wurden die Bildelemente später immer abstrakter. Auch in den Stadtlandschaften, besonders in den späten Hamburger Arbeiten, lösen sich langsam die Konturen auf. Dazu gesellen sich in der Ausstellung Motive, die Meer und Hafen zeigen, auch Motive aus den Dolomiten. Aquarelle und Handzeichnungen runden diese Schau ab.

Kunstgeschichtliche Würdigung eines Lebenswerks

Die Bedeutung des Alfred-Heinsohn-Werkes ist in den letzten Jahren viel klarer geworden, sein Schaffen wurde allmählich wiederentdeckt. Dazu hat des Kunstmuseum Schwaan seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 bereits eine große Forschungsarbeit geleistet. Die neue Ausstellung ist ein großer Schritt, das Heinsohn-Werk populärer zu machen. Denn da ist auch das tragische Ende des Künstlers: Nach dem Zerfall der Künstlerkolonie Schwaan im Verlaufe dem Ersten Weltkriegs ging Alfred Heinsohn zurück nach Hamburg, wo er zwar weiter arbeitete, aber nie zur vorherigen Bedeutung zurückfand. Der Maler wählte 1927, offenbar desillusioniert und verarmt, in Hamburg den Freitod. Um so wichtiger ist jetzt die späte Würdigung des Künstlers mit dieser Ausstellung. Damit verbunden ist die Herausstellung, welche kunstgeschichtliche Bedeutung sein Werk hat. „Ziel ist es, das Schaffen von Alfred Heinsohn dem heimischen Publikum nahezubringen und es zugleich überregional in einen europäischen Kunstkontext einzuordnen“, so Dr. Pirko Zinnow.

Es erscheint ein großer Heinsohn-Katalog

Nun steht die Produktion eines großen Alfred-Heinsohn-Kataloges an, der von den Museen in Schwaan und Schwerin gemeinsam konzipiert wurde. Es geht dabei darum, das große Schaffen von Heinsohn akribisch und in hochwertiger Form zu katalogisieren. Der Heinsohn-Katalog ist fast fertig gestellt und soll zur Midissage der Ausstellung erscheinen, sagt Dr. Pirko Zinnow. Einen Teil des Heinsohn-Werkes können Besucher jetzt in Schwaan persönlich in Augenschein nehmen.

Info: „Alfred Heinsohn – Maler der Moderne“ – Kunstmuseum Schwaan (Mühlenstraße 12, 18258 Schwaan,) geöffnet von dienstags bis sonntags sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr, Ausstellung läuft vom 15. August bis 28. November

Von Thorsten Czarkowski