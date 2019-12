Musikantischer Feinsinn und lustvolles Spiel

Anklam

„Dem Akkordeon vermag kein Komponist feine Sitten beizubringen. Es klingt penetrant, halb Vulgärharmonium und halb näselnde Blaskapelle.“ So war es am 23. November 1967 in der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen. Allerdings mit dem Hinweis, dass ein gewisser Wolfgang Jacobi – OZ hat kürzlich des 125. Geburtstages dieses in Bergen auf Rügen geborenen Komponisten gedacht - viel Scharfsinn darauf verwendet habe, „die Schattenseiten des Akkordeons zu Vorzügen umzudeuten.“ Seither ist manches geschehen, und einen Begriffe wie „Quetschkommode“ leisten sich nur noch Witrzbolde oder Ignoranten! Und so dürften auch die Festspiele MV kein Problem damit gehabt haben, den litauischen Akkordeon-Shooting-Star Martynas Levickis für 2020 zum Preisträger in residence zu erklären und ihn am vergangenen Freitag in Stolpe (Anklam) schon mal zu einem Adventskonzert einzuladen; gemeinsam mit einem litauischen „Mikroorchester“ (Cembalo und Streichquintett) vom Feinsten.

Ländliche Weihnachtsatmosphäre und musikalisch hohes Niveau

Das Erfolgsrezept: ländliche Weihnachtsatmosphäre im heimeligen Gutspferdestall, Jagdhornbläser, Glühwein, Stolle und viel Barockmusik. Dazu ein Solist, der sein Publikum mit gekonnt zurückhaltender Präsenz, spielerischem Feinschliff und so unaufdringlicher wie glaubhafter Spielfreude begeisterte: mit Händel (Ouvertüre HWV 336), Bach (2. Orchestersuite), Vivaldi-Doppelkonzerten (RV 515 und 517) und – sehr „weihnachtlich“ - dem Bachschen „Air“ (3. Suite) und Albinonis hemmungslos herzerweichendem g-Moll-„Adagio“. Alles das aber war kein billiges fishing for compliments. Es war (natürlich arrangiertes) Barockes in nobelster Ausführung, stilsicher und klanglich überaus attraktiv musiziert in – so der Fachbegriff - „historisch informierter Aufführungspraxis“. Gelegentlich gab es da sogar des Guten etwas zuviel! Alles in allem aber ein gelungene Versuch, die Klangwelt des Akkordeons so organisch wie möglich in den barocken Orchestersatz einzubinden. Äußerliche Brillanz: Fehlanzeige! Selbst bei Georgs Pelēcis (Flowering Jasmin), Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras Nr. 5) und Piazolla (Melodia an La menor) prägte ein weniger führendes denn auf Augenhöhe kommunizierendes Akkordeonspiel den auch deshalb sehr ansprechenden Abend. Die dann allerdings furiose Zugabe einer paraphrasierten Rossini-Arie („Figaro“) deutete an, womit die Besucher im kommenden Sommer zu rechnen haben. Es dürfte spannend werden!

Von Ekkehard Ochs