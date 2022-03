Neubrandenburg

Am Freitag kam es gegen 16:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Koszaliner Straße in Neubrandeburg erneut zu einem Brand in einem Kellerraum.

Nach derzeitigem Stand wurden in dem Kellerraum eine Matratze und ein Autoreifen entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude kam. Durch die Feuerwehr wurde während der Löscharbeiten der gesamte Hausaufgang evakuiert. Dazu mussten mehrere Wohnungen in denen niemand öffnete, gewaltsam geöffnet werden. Eine 32-Jährige musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden.

Verdacht auf schwere Brandstiftung

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vor Ort aufgenommen. Der Schaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Rufnummer 0395-55825224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Von RND/ots