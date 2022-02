Schwaan

Seit Jahresbeginn ist Anette Winter-Süß die neue Leiterin des Kunstmuseums Schwaan: In der Kunstszene von Mecklenburg-Vorpommern ist die 51-Jährige keine Unbekannte: Sie leitete unter anderem die „Galerie im Kloster“ Ribnitz-Damgarten und die Kunstschule Frieda 23 in Rostock. Mit der OZ sprach sie über ihre Pläne, Herausforderungen zu Pandemie-Zeiten und über das Museum 2032.

Wie haben Sie sich im Museum eingelebt?

Ich habe ein gut aufgestelltes Haus übernommen. Inzwischen bin ich angekommen und kann das neue Ausstellungsjahr gestalten. Ich übernehme gern Verantwortung und habe die jetzt für fünf Mitarbeiterinnen, die Sammlung natürlich, das Budget, die Buchhaltung, muss Fördermittel einwerben und kann attraktive Projekte konzipieren. Nur die Klassiker an die Wand hängen, reicht mir nicht. Auf die anstehenden Aufgaben freue ich mich.

Was sind die Vorhaben 2022?

Es stehen vor allem zwei große Projekte an. Das erste ist der 150. Geburtstag von Rudolf Bartels am 10. November. Er ist der Hauptvertreter unserer Künstlerkolonie. Am 27. August eröffnen wir die Ausstellung mit dem Titel „Mecklenburgs Monet und die Musik“. Wir feiern außerdem das 20. Jubiläum des Kunstmuseums. Die Eröffnung war am 26. Oktober 2002. Hierfür planen wir Konzerte, Vorträge und noch ein paar Überraschungen.

Wegen der Corona-Lage waren die Museen geschlossen. Seit Ende Januar dürfen sie wieder öffnen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie in Verbindung mit der aktuellen Lage?

Wir hatten schon einen guten Zulauf. Darüber freuen wir uns sehr. Die Leute wollen ja zu uns kommen und warten darauf, dass diese unsinnige Regelung endet. Es ist nicht einzusehen, warum Museen anders behandelt werden als Fitnessstudios. Wir haben erprobte und bewährte Hygienekonzepte, aber mehr als 2G plus können wir nicht machen. Wir könnten gegebenenfalls den Besucherstrom reduzieren und lenken. Das wäre alles möglich, ohne dass wir schließen müssten.

Junge Menschen müssen an Kultur herangeführt werden

Es ist einfach bedauerlich. Im neuen Koalitionsvertrag steht sogar, Kultur ist ein Staatsziel. Dann möchte ich jetzt aber auch mal sehen, was hinter diesem Satz steht. Denn zuerst die Museen zu schließen, kann es ja nicht sein. Hinzu kommt, dass immerzu beklagt wird, dass sich junge Leute zu wenig für Kultur interessieren. Sie müssen aber herangeführt werden. Wenn alles zu ist, geht das nicht.

Wo sehen Sie das Museum 2032?

Was ich voranbringen möchte, ist die Wahrnehmung der Künstlerkolonie Schwaan im europäischen Kontext. Mein Vorgänger Heiko Brunner hat hier eine wichtige Vorarbeit geleistet. Er hat das Kunstmuseum zum Mitglied bei „euroArt“ gemacht, der Europäischen Vereinigung der Künstlerkolonien. Künstlerkolonien sind ein europäisches Phänomen und nicht im Hinterland. Ich möchte Austausch weiter anregen. Alle zwei Jahre soll es eine Ausstellung mit einem eigenen kunsthistorischen Ansatz geben. In diesem Jahr starten wir mit impressionistischer Musik und Malerei. In zwei Jahren wollen wir einen Blick auf die Windmühle in der Kunstgeschichte werfen. Wie hat sich der Blick auf das Bauwerk verändert? Alle berühmten Künstler – von Monet, van Gogh bis Feininger – haben Windmühlen gemalt. Das ist ein tolles Motiv.

Infos und Öffnungszeiten Aktuelle Ausstellung: „Fest für die Sinne“, Aktmalerei von Otto Niemeyer-Holstein, zu sehen bis 18. April 2022, Kunstmuseum Schwaan (Mühlenstraße 12, 18258 Schwaan) Öffnungszeiten: November bis März (Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 17 Uhr) Infos unter:www.kunstmuseum-schwaan.de

Sie setzen auch auf museumspädagogische Angebote. Welche sind das?

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, die Relevanz des Museums für künftige Generationen herauszuarbeiten. Warum hat zum Beispiel ein Bild, das 150 Jahre alt ist, überhaupt noch etwas zu sagen? Wir kooperieren mit der Franz-Bunke-Schule in Schwaan und starten demnächst mit dem Projekt „Schüler führen Schüler“. Hier können Schüler sagen, welches Bild sie mögen und welches nicht. Auch Ablehnung ist ja ein starkes Gefühl und wenn man begründen kann, warum, dann ist das auch ein interessantes Ergebnis.

Außerdem sollen Kinder und Jugendliche Besucher durch das Museum führen und dabei lernen, vor einer Gruppe zu sprechen. Dazu gehört auch die Erfahrung, dass es Gruppen gibt, die keine Lust auf das Thema haben. Alles trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Zudem arbeiten wir mit dem Verein „Kunst-Land-Werkstatt“ zusammen. Hier arbeiten junge Leute, die uns helfen, die Ausstellungseröffnungen zu streamen. Darüber hinaus planen wir ein neues Projekt zum Thema „Wie hat sich Landschaft verändert“.

Heutige Themen: sanfter Tourismus und Naturschutz

Die Künstler hier hatten ja einen ganz besonderen intensiven, achtsamen Blick auf Landschaft. Sie könnten role model dafür sein, zu schauen, wie wir Landschaft erhalten können und welche Schwerpunkte wir setzen sollten. Künstlerkolonie, sanfter Tourismus und Naturschutz, das sind die Themen heute. Ein großartiges Beispiel hierfür ist der Wald von Fontainebleau um Barbizon in Frankreich, die älteste Künstlerkolonie Europas, das früheste Naturschutzgebiet Frankreichs. Entstanden ist es durch die Initiative der Künstler. Der Wald sieht heute noch so aus wie vor 200 Jahren, ganz urwüchsig. Ich finde das bemerkenswert.

Ist es nicht längst überfällig, Museen vordergründig als Bildungseinrichtung einzuordnen und nicht nur als Kulturstätte?

Wir machen kulturelle Bildung. Wir sind dafür da, Bildungsnachteile auszugleichen, können anhand von Bildern auch über Geschichte sprechen und als außerschulischer Lernort anders vermitteln. Man kann zum Beispiel Anzeichen von Frühindustrialisierung sehen, thematisieren und fragen, was das bedeutet hat. Oder: Wie ist man mit Ufern umgegangen – wie sah das aus? Was können wir heute übernehmen? Das ist doch eine wichtige Aufgabe.

Kommen wir zurück auf die Sammlung. Haben Sie unter den Malern der Künstlerkolonie Schwaan einen Favoriten?

Rudolf Bartel liegt mir sehr am Herzen. Er ist hier sehr präsent im Haus. Mit der Verbindung zur impressionistischen Musik in der geplanten Ausstellung schaffen wir eine Möglichkeit, sein Werk neu zu erleben. Ich mag aber auch Otto Tarnogrocki, der polnischer Herkunft ist und den es noch mehr zu entdecken gilt. Fritz Brockmann interessiert mich, dessen Nachlass wir verwalten. In meinem Büro gibt es eine Plastik von Wilhelm Kruse. Er war als Bildhauer in Schwaan tätig. Auch er ist nur wenigen bekannt. Es gibt noch viel zu erforschen.

Gibt es einen Lieblingsplatz im Museum?

Mein Büro, das ich im Januar bezogen habe, mag ich sehr. Aber auch den Platz vor den Gemälden „Lindenbruch“ von Alfred Heinsohn, die den Frühlingswald zeigen. Und natürlich mag ich die „Laternenkinder“ von Rudolf Bartels. Es ist großartig, wie Bartels seine Farben immer mehr zum Leuchten bringt. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier reinkomme: Das ist das Museum, das Du leiten darfst mit diesen tollen Werken. Das ist einfach schön.

Sie waren bereits in Mecklenburg-Vorpommern, haben zuletzt in Schleswig-Holstein gearbeitet und sind jetzt sozusagen zurückgekehrt. Was mögen Sie an Mecklenburg-Vorpommern?

Ich mag den Menschenschlag, die Landschaft, die ja auch hier in Schwaan ein großes Thema ist. Diese eiszeitliche Endmoränen-Landschaft im Hinterland der Ostsee ist sehr malerisch im wahrsten Sinn des Wortes. Die längste Zeit meines Lebens habe ich in Mecklenburg-Vorpommern verbracht. Ich fühle mich hier einfach zu Hause. Das habe ich vor allem während meiner Abwesenheit gespürt.

Von Gabriele Struck