Nicht nur am Strand: Wird bald in ganz Rostock Kurtaxe fällig?

Rostock

Sie ist klein, aber wichtig – die Kurkarte, die jeder braucht, der an Rostocks Stränden Urlaub macht. Ob Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne oder Markgrafenheide: Wer in den Seebädern der Hansestadt schläft, muss Kurtaxe zahlen. Die liegt derzeit bei 2,25 Euro pro Erwachsenem und Tag und muss ganzjährig gezahlt werden. Und das läppert sich. Immerhin zählten allein diese vier Orte vor Corona 1,3 Millionen Übernachtungen pro Jahr – Ferienwohnungen nicht mitgerechnet.

Das Geld fließt dafür aber genau dorthin zurück, wo es herkommt. „Es wird beispielsweise für die Strandbewirtschaftung, die Wasserrettung, für Veranstaltungen oder den Betrieb der Tourist-Informationen genutzt“, erklärt Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm.

Schon seit Jahren entgeht der Hansestadt aber eine Menge Geld. Immerhin gab es 2019 auch rund eine Million Übernachtungen im restlichen Stadtgebiet, wo keine Abgabe gezahlt werden muss. „Dabei sind diese Gäste natürlich mobil, nutzen gleichermaßen die Strände und die Angebote in den Seebädern“, so Fromm.

Rechtliche Grundlage bereits geschaffen

Bisher war diese Ungleichbehandlung nicht zu ändern. Doch seit vergangenem Jahr hat die Landesregierung zumindest die rechtliche Grundlage geschaffen, um die Kurabgabe auf die gesamte Stadt ausweiten zu können. „Dafür braucht Rostock allerdings noch das Prädikat Tourismusort“, nennt Fromm eine Bedingung. Die notwendigen Kriterien erfülle die Hansestadt aber leicht – eine Bewilligung des zuständigen Wirtschaftsministeriums gilt als Formsache.

Sobald das passiert ist, könnten weitere Schritte folgen. Beispielsweise die Schaffung der technischen Voraussetzungen und die Kalkulation der Kurtaxe. Ob diese stadtweit gleich oder unterschiedlich hoch ausfallen wird – all das sei derzeit genauso offen, wie der mögliche Einführungstermin. „Eine endgültige Entscheidung über die Abgabe muss zudem von der Bürgerschaft getroffen werden“, erklärt der Tourismusdirektor. Am Mittwoch entscheidet das Gremium erst einmal darüber, ob Rostock diesen Weg gehen will oder nicht.

Rostock muss sich im Wettbewerb behaupten

Laut Fromm sei es aber zwingend, die Angebote für Rostocks Gäste immer weiter zu verbessern. „Denn auch deren Erwartungshaltung steigt“, sagt er. Zudem wären Investitionen nötig, um die Hansestadt im Wettstreit der Urlaubsdestinationen wettbewerbsfähig zu halten. Und das kostet.

Derzeit kann der Rostocker Tourismusdirektor über ein Jahresbudget von acht Millionen Euro verfügen. Das reiche aber schon jetzt nicht aus – die Stadt schieße pro Jahr noch mal rund zwei Millionen zu. Mit einer stadtweiten Tourismusabgabe könnten deshalb wichtige Einnahmen erzielt werden. Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV, begrüßt die Rostocker Pläne. „Denn wenn man Angebote für Touristen finanzieren will, muss das Geld ja irgendwo herkommen“, sagt er.

Digitale GästeCard soll Papier ablösen

Rostocks Urlauber sollen aber nicht nur zahlen, sondern auch etwas bekommen. Statt wie bisher eine Kurkarte aus Papier soll es künftig eine digitale GästeCard geben. Die beinhaltet nicht nur bisherige Funktionen, wie Rabatte für den Eintritt zu vielen Attraktionen oder spezielle Angebote aus Gastronomie oder Handel.

Eine solche digitale Karte könnte laut Fromm noch um beliebig viele Einsatzmöglichkeiten ergänzt werden. Denn die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, was in puncto kontaktlosem Service für Urlauber möglich sei. „Beispielsweise auch das sogenannte Pre-Check-In“, sagt Fromm. Das vorherige Übermitteln der notwendigen Daten erspare händisches Ausfüllen von Formularen und damit Wartezeit an den Rezeptionen. Auch die Verknüpfung der digitalen GästeCard mit Tickets für den Nahverkehr sei möglich. „Damit werden auch Urlauber aus dem Binnenland an die Hansestadt angeschlossen“, so der Tourismuschef. In einem entsprechenden Modellprojekt arbeite man bereits mit Gemeinden aus dem Landkreis zusammen.

Matthias Fromm hat aber auch regionale Wünsche im Blick. Beispielsweise die Forderung nach kostenlosen öffentlichen Toiletten in den Seebädern. „Es ist möglich, dass eine solche digitale Karte dann als Türöffner fungiert. So haben diejenigen, die die Abgabe bezahlen, auch den Nutzen davon“, blickt er voraus.

Vermieter hoffen auf Erleichterung

Für diejenigen, die mit der Ausstellung der Kurkarten zu tun haben, soll die weitere Digitalisierung ebenfalls Vorteile bringen. Désirée Hoffmann vom Unternehmen Interdomizil in Warnemünde freut sich darauf. „Bisher sind die Kurkarten nämlich ein Zusatzaufwand, den wir zwar gern für die Gäste übernehmen, aber der natürlich Zeit kostet“, sagt die Geschäftsführerin. Schließlich betreue allein ihre Firma 195 Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Seebad. An Hauptanreisetagen in der Saison könnten die angekündigten Neuerungen, wie das vorherige Einchecken der Gäste und die digitale Erfassung der Kurabgabe, deshalb eine echte Erleichterung sein.

Von Claudia Labude-Gericke