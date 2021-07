Güstrow

Der Hof des Demenzzentrums „Haus Lindeneck“ in Güstrow war am Montag Schauplatz eines kleinen, aber besonderen Konzertes. Der Bratschist Nils Mönkemeyer spielte etwa zwanzig Minuten Werke von Johann Sebastian Bach. Mönkemeyer sagte zwischendurch etwas zu den Stücken, erklärte auch kurz sein Instrument, die Bratsche. Am Ende des Konzertes war Stille im Hof, dann Applaus – ein kurzer, aber intensiver Auftritt.

Musik schafft einen anderen Zugang zu Menschen

„Mit Musik findet man einen ganz anderen Zugang zu Menschen“, sagte Nils Mönkemeyer nach dem Auftritt. Für Demenzkranke spielt Musik eine besonders wichtige Rolle. Wenn, wie in diesem Krankheitsbild, andere Wege der Kommunikation versperrt sind, dann schafft es die Musik oft, die Betroffenen zu berühren. Das bestätigte auch Annica Franke, die Leiterin der sozialen Betreuung im „Haus Lindeneck“ ist. Dass Musik eine positive Wirkung auf Demenzkranke hat, ist eine Erfahrung, die sie in ihrer Einrichtung auch praktisch im gemeinsamen Singen umsetzen. „Jeden Freitag wird bei uns gesungen“, erklärt Annica Franke, „die Bewohner freuen sich immer schon darauf.“

Engagement für Gemeinsamkeit und Inklusion

Für Nils Mönkemeyer hat dieses Konzert wegen der Demenzerkrankung der Zuhörer einen besonderen Charakter. Grundsätzlich geht es für ihn im Projekt „Klassik für alle“ darum, „ein friedliches Zeichen für mehr Gemeinsamkeit und Inklusion zu setzen“, so der eigene Anspruch. Das bedeutet für den Musiker insbesondere, mehr Teilhabe an Kultur zu ermöglichen. Sein Augenmerk gilt auch Wohnungslosen sowie psychisch kranken, suchtgefährdeten oder armen Menschen. Mönkemeyer kommt mit seiner Musik raus zu den Menschen, weg von den Konzertsälen und exklusiven Spielstätten und dorthin, wo jene leben, die sonst keinen Zugang zur klassischen Musik haben. Dabei verfolgt Nils Mönkemeyer einen idealistischen Ansatz. Er ist nicht nur überzeugt, dass die Musik eine verbindende und Grenzen überwindende Wirkung hat, sie will auch Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringen „und die Herzen derer erwärmen, die Kälte kennengelernt haben“.

Kultureller Botschafter mit sozialer Verantwortung

Das alles findet unter dem Dach des gemeinnützigen Projektes „Klassik für alle“ statt, das Nils Mönkemeyer aus Bonn nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht hat. Nils Mönkemeyer ist derzeit Preisträger in Residence der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Er ist damit nicht nur ein musikalisches Aushängeschild der Festspiele, sondern in vielerlei Hinsicht auch kultureller Botschafter, der zudem um seine soziale Verantwortung weiß.

Engagement kostet Kraft und Zeit

Das kostet auch Kraft und Zeit. Denn Termine, wie jener im Güstrower „Haus Lindeneck“, kommen auf das Konzertprogramm der Festspiele und die dazugehörige Probenarbeit obendrauf. Das wissen auch Maite Birke und Magdalena Svoboda, die bei den Festspielen MV die Veranstaltungen organisieren. „Gestern war zum Beispiel ein harter Tag für Nils Mönkemeyer“, sagt Maite Birke, am Sonntagabend war der Bratschist in Schwerin aufgetreten. Insgesamt ist der Zeitaufwand für den Musiker gestiegen, denn wegen der coronabedingten Sitzplatzreduzierungen bei den Veranstaltungen gibt auch Mönkemeyer mehr Konzerte.

Ein Botschafter der Bratsche

Nils Mönkemeyer ist viel gefragt. Als Preisträger in Residence des Festspielsommers hat er ein großes Programm zu bewältigen. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben 25 Konzerte und Veranstaltungen angesetzt, in deren Mittelpunkt auch die Bratsche steht. Das geschieht in vielen Formaten, zum Beispiel bei Kammermusik oder bei Orchesterkonzerten mit der NDR Radiophilharmonie oder der Kammerakademie Potsdam. Nils Mönkemeyer ist damit auch ein Botschafter seines Instrumentes, denn nicht immer steht die Bratsche im Mittelpunkt. Nun kann Mönkemeyer die ganze Bandbreite seines Instrumentes vorführen, in Kompositionen von Johann Sebastian Bach bis Jimi Hendrix.

Für Gemeinsamkeit und Inklusion

Nach den Konzerten verfolgt Nils Mönkemeyer seinen persönlichen Anspruch, denn „in einer Zeit der gesellschaftlichen und umweltpolitischen Unruhe“ möchte der Musiker nicht untätig sein, er will „ein friedliches Zeichen für mehr Gemeinsamkeit und Inklusion setzen“. Der Künstler nutzt dazu das, was er am besten kann: Musik machen.

Kurzauftritte in Güstrow und Dobbertin

Nach dem Auftritt in Güstrow absolvierte Nils Mönkemeyer am Montag noch einen zweiten Termin: Der Musiker spielte um 14 Uhr ein Kurzkonzert in den Dobbertiner Werkstätten, einer Einrichtung für behinderte Menschen. So wird Mönkemeyer seinem selbst gesetzten Anspruch gerecht: Klassik ist für alle da.

Von Thorsten Czarkowski