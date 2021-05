Nobelpreisträger in Rostocker Streaming-Lesung

Rostock

Der neue Roman „Klara und die Sonne“ des britischen Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro wird als das Literaturereignis des Frühjahrs gehandelt. Virtuell kommt der Autor auch nach Rostock. „Die Buchpremiere der deutschen Übersetzung im Live-Stream wird präsentiert von 15 Literaturhäusern in Deutschland, Österreich und in der Schweiz“, erklärt Ulrika Rinke, Leiterin der Literaturhauses Rostock. Die Lesung ist digital am 6. Mai um 20 Uhr zu erleben. Das Gespräch mit Kazuo Ishiguro, der live zugeschaltet sein wird, führt Julika Griem, sie ist Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Schauspielerin Valery Tscheplanowa liest die deutschen Textpassagen. Das Stream-Ticket kostet fünf Euro und ist über www.streaming-ishiguro.de buchbar. Ishiguros Romane gehören zur ersten Liga der modernen englischen Literatur: „Was vom Tage übrigblieb“ wurde mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Kazuo Ishiguro erhielt 2017 den Literaturnobelpreis.

Diskussion über Literatur, die in MV entsteht

Bereits am 4. Mai um 19.30 Uhr gibt es im Literaturhaus eine Diskussion unter dem Thema „Literaturland M-V: #Schreibarbeiten“. Die dabei diskutierten Fragen sind unter anderem: Wie und wovon leben Autoren in Mecklenburg-Vorpommern? Und welchen Stellenwert hat die literarische Arbeit für sie zwischen Familie, „Brotjobs“, literarischem Netzwerken? Im Gespräch sind die Autoren Berit Glanz, Tobias Reußwig und Slata Roschal, die Moderation hat Ulrika Rinke übernommen. Lesung und Gespräch finden auf Zoom statt, ein Stream ist auf youtube zu sehen, die Teilnahme ist kostenfrei. Anlass für diese Diskussion ist das Erscheinen der Anthologie zum Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern 2020.

Auch ein Online-Lesekreis verabredet sich im Mai

Weiterhin im Angebot: Ein Online-Lesekreis wird im Literaturhaus Rostock am 22. Mai um 15 Uhr abgehalten. Thema ist Mithu Sanyals gerade erschienener Roman „Identitti“. „Wir wollen allen, die Lesungen verfolgen, die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Bücher auszutauschen“, so Ulrika Rinke zum Ansatz. Mithu Sanyal wird am 15. Juni gemeinsam mit der Autorin Shida Bazyar nach Rostock kommen, so die derzeitige Planung. Moderation der Zoom-Veranstaltung am 22. Mai hat Julia Martens von der Universität Rostock. In diesem Fall ist eine Anmeldung bis zum 17. Mai erforderlich, unter julia.martens@uni-rostock.de.

Erste Präsenz-Lesung voraussichtlich am 27. Mai

Auch eine Präsenzveranstaltung ist im Mai bereits geplant: Am 27. Mai um 19.30 Uhr soll die Lesung unter dem Titel „Katapult live“ stattfinden, der Autor Fabian Sommavilla präsentiert „55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn“. Ort der Veranstaltung soll der Kulturhafen im Fantasia-Zelt im Rostocker Stadthafen sein. Alle am Kulturhafen Beteiligten hoffen darauf, dass zu diesem Zeitpunkt wieder Präsenzveranstaltungen im Kulturbereich stattfinden werden.

Neue „Risse“-Heft am 28. Mai

Schließlich ist für 28. Mai um 18 Uhr die Präsentation des Frühjahrsheftes der Literaturzeitschrift „Risse“ angesetzt, diese Ausgabe dreht sich um das Thema „Bruch“. Dies ist eine Online-Lesung mit den Autoren Martha Marie Lux, Ronald Richardt und Friederike Haerter. Der Live-Stream soll unter twitch.tv/risselesung verfügbar sein. „Risse“ widmet sich in halbjährlich erscheinenden Heften neuer Literatur von Autoren in und aus MV.

Weitere Infos unter www.literaturhaus-rostock.de und unter www.risse-mv.de

Von Thorsten Czarkowski