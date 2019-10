Hannover/Rostock

Die 28. LiteraTour Nord startet in der kommenden Woche, sie führt wieder durch Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Hannover. Sechs deutschsprachige Autorinnen und Autoren stellen dabei ihre aktuellen Bücher vor. In dieser Saison lesen folgende Autoren: Norbert Scheuer, Isabel Fargo C...