Norwegische TV-Firma dreht mit Rostocker Hilfe Sechsteiler über „Estonia“-Untergang

Rostock/Oslo

Die Hintergründe der Sichtung eines deutschen Schiffes am Wrack der „Estonia“ werden klarer. Die Fahrt und der dazugehörige Tauchgang ist mit einem Dokumentarfilmprojekt verbunden, das derzeit in Norwegen realisiert wird.

Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass die finnische Küstenwache ein deutsches Schiff am Ort des „Estonia“-Wracks gesichtet hatte. „Am 23. September 2019 erreichte ein, unter deutscher Flagge fahrendes Hilfsschiff namens „ Fritz Reuter“, die Position der „Estonia“, teilte die finnische Küstenwache mit. „Nach vorläufigen Angaben des finnischen Grenzschutzes war das Schiffspersonal bestrebt, in das jeweilige Gebiet einzutauchen. Das finnische Grenzschutzpatrouillenschiff „Turva“ wurde vor dem Eintreffen von „ Fritz Reuter“ in das Gebiet geschickt. Der finnische Grenzschutz hat die deutschen Behörden über die Lage informiert. Die Ermittlungen dauern noch an.“ Die deutsche Bundespolizei konnte dazu noch keine Angaben machen.

Die „ Fritz Reuter “ wird als Vermessungsschiff eingesetzt

Die „ Fritz Reuter“ ist ein ehemaliger Hecktrawler und wird derzeit als Vermessungsschiff eingesetzt. Schiffseigner ist die R & B Shipping, die von 2000 bis 2009 ihren Sitz in Rostock hatte und jetzt in Cuxhaven beheimatet ist. Warum war die „ Fritz Reuter“ vor Ort? Das hängt mit Dreharbeiten für das norwegischen Dokumentarfilmprojekt zusammen. „Eine der größten Tragödien Europas“, so TV Norge, ist das Thema einer großen Dokumentarfilmarbeit, die sechs Folgen haben soll. Die neue Serie wird von der norwegischen Produktionsfirma Monster produziert und der Produzent ist Frithjof Jacobsen. „Dass eine relativ neue Passagierfähre so schnell und ohne Vorwarnung untergeht, war kaum vorstellbar.

Die norwegische Doku will einen neuen Blick auf die „Estonia“ wagen

25 Jahre nach dem Untergang des Schiffes wollen wir die ganze Geschichte mit einem neuen und kritischen Blick betrachten“, sagt Frithjof Jacobsen. „In sechs Folgen werden wir Hinweise, Theorien und Spekulationen über einen der schlimmsten Unfälle in der Geschichte der nordischen Region verfolgen.“ Die Serie wird Themen wie das Schmuggeln von Militärgeheimnissen, tiefe Konflikte zwischen Schifffahrts- und Sicherheitsexperten, Geheimhaltungstheorien und Verschwörungstheorien, das Spiel hinter den Kulissen behandeln. „Auch die Frage , wie diejenigen, die Angehörige verloren haben, mit einer zusätzlichen Belastung belastet werden, weil sie nie die Antworten bekommen“, sagt Frithjof Jacobsen. Der Produzent steht dabei in ständigem Dialog mit SEA, dem größten schwedischen Familienverband der nach dem Unfall Verstorbenen. SEA unterstützt die Untersuchungen, die derzeit durchgeführt werden, um nach der Tragödie Antworten zu finden.

Viele unbeantwortete Fragen sollen geklärt werden

Laut Hanne McBride, Head of Media bei Discovery Norway, handelt es sich um eine wichtige Serie. „In den Jahren nach dem Unfall sind mehrere unbeantwortete Fragen aufgetaucht. Überlebende und die Familien derjenigen, die ihr Leben verloren haben, haben jahrelang um neue Ermittlungen und mehr Antworten gekämpft. Bisher ist es ihnen nicht gelungen. Wir hoffen, neue Informationen einbringen zu können und diese Tragödie für eine neue Generation historisch beleuchten zu können. Diese Geschichte hat viele Seiten“, sagt Hanne McBride.

Eine neue Erforschung des Wracks war notwendig

Dazu war nun die Erforschung des Wracks notwendig. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht richtig, die einzelnen Elemente des journalistischen Prozesses zu kommentieren“, sagt Hanne McBride. „Aber ich kann bestätigen, dass ein deutsches Schiff im Zusammenhang mit der Produktion der Dokumentarserie in der Ostsee operiert hat.“ Die Einzelheiten: „Unser Team an Bord brachte eine Unterwasserdrohne mit und hat von außen mit der Drohne Rumpfuntersuchungen gefilmt und durchgeführt“, erklärt sie. „Dies ist umstritten, da das Gebiet um das Wrack schnell zur Grabstätte erklärt wurde“, räumt sie ein. „Wir haben im Vorfeld dieser Operation gründliche journalistische, ethische und rechtliche Bewertungen vorgenommen“, beschreibt Hanne McBride die sensiblen Umgang mit dem Thema. „Der Zweck des gesamten Dokumentarfilmprojektes ist es, den Antworten auf das, was tatsächlich passiert ist, näher zu kommen. Untersuchungen rund um den Rumpf sind dabei ein sehr wichtiges Element“, so Hanne McBride.

Von Thorsten Czarkowski