1,8 Promille: Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall in Neubrandenburg

Neubrandenburg

Ein alkoholisierter Mann ist nach einem Unfall auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg am Montagmorgen geflüchtet. Der Polizei zufolge hatte er gefälschte Ausweispapiere und Drogen bei sich. Zudem besaß er keinen gültigen Führerschein.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hielt ein 46-jährige Autofahrer mit seinem Renault an einer roten Ampel an, als ein anderes Fahrzeug auffuhr. Er hatte den stehenden Wagen scheinbar übersehen. Dabei wurde der Fahrer des Renaults leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Fahrer hat 1,8 Promille

Die Polizisten fanden bei den Ermittlungen das flüchtige Fahrzeug unverschlossen in der Nähe des Unfallortes, nahe einem Eiscafé. Sie fanden den Fahrer schlafend in seinem Auto vor. Der 60-Jährige steht im Verdacht, den Unfall verursacht zu haben.

Er wies sich mit einem kroatischen Führerschein und einem kroatischen Ausweis aus. Beides waren offenbar gefälschte Dokumente und wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von knapp 1,8 Promille. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Beamten zudem Drogen, die ebenfalls sichergestellt wurden. Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte wurde anschließend zum Zweck der Blutprobenentnahme ins Neubrandenburger Klinikum verbracht.

