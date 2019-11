Neubrandenburg

Ein 17-Jähriger hat am Freitag gegen 11 Uhr mit einer Schreckschusswaffe in Neubrandenburg in die Luft geschossen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Junge zuerst eine Elektroschockpistole an den Zaun des Awo-Kompetenzzentrums gehalten und kurz danach mit einem pistolenähnlichen Gegenstand einen Schuss abgegeben haben.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Täter in einem Hausaufgang der Humboldtstraße verschwunden ist. Ein anderer Zeuge hat angegeben, dass in dem Aufgang eine Person wohnt, die der Polizei bekannt ist.

Ermittlungen: Verstoß gegen Waffengesetz

Durch die Hinweise konnte die Polizei den Namen des Täters feststellen. Der Jugendliche wohnt in einem Dorf nahe Neubrandenburg und ist der Polizei bekannt. In der Wohnung in der Humboldtstraße (Neubrandenburger Oststadt) konnten die Beamten die Schreckschusspistole sicherstellen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mehr zum Lesen:

Von OZ