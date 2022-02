Neubrandenburg

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonnabendabend in Neubrandenburg ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der 57-Jährige wollte nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von Sonntag mit einem Skoda Fabia in der Rühlower Straße in eine Parklücke fahren und stieß dabei gegen einen Audi A3. Anschließend begab sich der Fahrzeugführer, der sich laut Zeugen kaum noch auf den Beinen halten konnte, in seine Wohnung, ohne jemanden über den Unfall zu informieren.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann in dessen Wohnung an und stellten einen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht erstattet, der Führerschein wurde sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Von OZ