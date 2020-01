23-Jähriger schießt in Neubrandenburg mit Schreckschusswaffe

Neubrandenburg

Zu einer Ruhestörung wurden die Beamten in Neubrandenburg am 22. Januar gerufen. Gegen 20 Uhr seien Lärm und Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Mudder-Schulten-Straße in Neubrandenburg zu hören gewesen.

Vor Ort waren aus der Wohnung lautes Poltern und aggressive Schreie zu hören, heißt es von der Polizei. Auf das Klingeln und Klopfen reagierte der Mieter nicht. Als es plötzlich ganz still wurde, gingen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Feuerwehr und Rettungswagen wurden alarmiert.

Mieter war aggressiv gegenüber den Polizisten

Die Polizisten fanden den Mieter unverletzt in seinem Bett. Der betrunkene 23-Jährige reagierte aggressiv auf die Beamten. Daher wurde er fixiert und gefesselt, anschließend zum Polizeihauptrevier gebracht. Der Mann wurde positiv auf Drogen getestet. Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille.

In der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, mit der der Mann vermutlich geschossen hatte. Auch ein Schlagring sowie Utensilien, die auf den Anbau von Betäubungsmitteln hindeuten, stellten sie sicher. Die Beamten ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

