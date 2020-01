23-Jähriger setzt in Neustrelitz mit Polenböller Baum in Brand

Zeugen meldeten am Neujahrstag der Polizei in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), dass Rauch aus einer Linde aufsteigt. Die Beamten schnappten einen 23-Jährigen, der einen Böller in diesem Baum gezündet haben soll. Dieser stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.