26-Jähriger versucht Rentnerin in Neubrandenburg die Handtasche zu entreißen

Bei einem versuchten Raubüberfall ist am 5. August eine 82-Jährige in Neubrandenburg leicht verletz worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 10 Uhr in der Kirschenallee in Neubrandenburg. Eine Zeugin alarmierte die Polizei und lieferte Hinweise zum Tatverdächtigen. Die Polizei leitete die Suche nach dem Mann ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die 82-Jährige in der Kirschenallee aus dem Bus und wollte in Richtung des Langen Heinrich gehen. Dabei trug sie ihre Handtasche über der Schulter. Ein junger Mann kam ihr entgegen und versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei zerrte er so stark an der Rentnerin, dass sie nach vorne stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Handtasche konnte der Dieb ihr allerdings nicht entreißen. Er flüchtete daraufhin in Richtung Tankstelle.

Verdächtiger versteckte sich im Wald

Acht Streifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg, des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow und des Kriminalkommissariats Neubrandenburg waren bei der Verfolgung des Tatverdächtigen beteiligt. Der Mann lief über das Tankstellengelände, dann über die Neustrelitzer Straße in das angrenzende Waldgebiet.

Den Beamten gelang es schließlich, den Verdächtigen zu stellen. Er lag im Gras und versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken. Bei dem Mann handelt es sich um einen 26-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg gebracht. Derzeit wird er vernommen. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt. Später soll mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg das weitere Vorgehen besprochen werden.

