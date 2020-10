Rostock/Stralsund

Die Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren bedeutete auch für sehr viele Menschen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern einen Umbruch in ihrem Leben. Betriebe schlossen, Arbeitsplätze gingen verloren, doch es boten sich auch Chancen und Möglichkeiten.

Zehn Männer und Frauen aus unserer Region berichten, was sie nach der Wende empfunden, erlebt und erlitten haben – und wie sie ihr Leben zum Teil völlig neu aufstellten.

Anzeige

Lesen Sie hier die Geschichten der einzelnen Regionen:

Thomas Holtz aus Grimmen: Die ersten 45 000 DM flossen in eine Eismaschine

Thomas Holtz ist Inhaber der Firma Reisegastronomie Holtz aus Grimmen. Aus seinem 17 Meter hohen Riesenrad hat man einen schönen Blick über den Hafen und in die Stadt. Quelle: Kai Lachmann

Es sei keine einfache Zeit gewesen, erinnert sich Thomas Holtz, Inhaber der Reisegastronomie Holtz und Mitglied einer alt eingesessenen Schaustellerfamilie aus Grimmen.

Während der damals 26-Jährige vor der politischen Einheit einen Imbiss am Strand in Boltenhagen betrieb und seine Hamburger „Mecklenburger“ hießen, kamen mit der Wende auch 5000 Schausteller aus den alten Bundesländern und Holland in die einstige DDR. „Mit unseren alten Karussells und der alten Ausrüstung gerieten wir schnell ins Hintertreffen. Ich musste Millionen investieren, um nicht vom Markt zu verschwinden.“ Seine erste Investition: ein Selbstbedienungs-Eisautomat für 45 000 DM, Greif- und Schiebeautomaten. Einen Kredit in Höhe von 1,2 Millionen DM nahm der heute 56-Jährige auf. Ein paar Jahre später musste er Insolvenz anmelden.

„Es war alles kaum zu schaffen, obwohl die Geschäfte nach der Wende gut liefen. Wir mussten uns in rasendem Tempo an die neue Zeit anpassen.“ Thomas Holtz schaffte es. Auch wenn er viele schlaflose Nächte hatte, verdient seine Familie noch heute ihr Geld auf den Märkten im gesamten Bundesland

Maximilian Schwarz aus Stralsund : Einer der letzten Neugeborenen der DDR

Maximilian Schwarz Quelle: Jörg Mattern

Er war eines der letzten Babys der DDR. Im September hat Maximilian Schwarz nämlich seinen 30. Geburtstag gefeiert. Die Zeit vor der Wende kennt der Stralsunder aus Erzählungen seiner Familie. „Meine Eltern und Großeltern haben zu den Menschen gehört, die für Meinungsfreiheit demonstriert und in der Marienkirche an den Friedensgebeten teilgenommen haben“, sagt er und weiß den Einsatz dieser Menschen für Veränderung der politischen Verhältnisse zu schätzen. „Wer weiß, wie mein Lebensweg ohne die deutsche Einheit verlaufen wäre?“

Abitur an der IGS Grünthal und ein Masterabschluss an der Hochschule Stralsund für Management von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind Stationen dieses Weges. Schon als Jugendlicher hat er die CDU als seine politische Heimat entdeckt. Mit 18 Jahren ist er als jüngstes Mitglied in die Bürgerschaft und nach der Kreisgebietsreform in den Kreistag gewählt worden. Hier ist er heute Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Als Büroleiter des CDU-Landtagsabgeordneten und Rügener Unternehmers Holger Kliewe ist Schwarz nah dran an der Landespolitik.

„Vorpommern wirtschaftlich voranzubringen, ob bei Digitalisierung, Wasserstofftechnologie oder der Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung, das ist mein Thema“, sagt Schwarz. Sein Ziel: „Mit 30 lässt sich die Welt noch ein bisschen erobern und ich bin dankbar für die Chancen, die ich dazu ergreifen kann.“

Bernd Dräger aus Viervitz auf Rügen : Mit der Nachwendezeit ausgesöhnt

Bernd Drägert, hier mit seiner Hündin Pia, lebt in Viervitz auf Rügen. Quelle: Christa Driest

Bernd Dräger, der in Viervitz auf Rügen lebt, sieht sich selbst als Wende-Gewinner. Das war nicht immer so. „Ich wurde damals angesteckt von der Begeisterung der Menschen, die plötzlich neue Möglichkeiten für sich sahen. So machte ich mich in Ostberlin selbstständig und gründete ein Planungsbüro für Elektrotechnik, unterschätzte allerdings, wie komplex die Marktmechanismen waren und sind. Als ich nach zehn Jahren finanzielle und gesundheitliche Probleme bekam, merkte ich, dass ich mich umorientieren musste.“ Heute sei er froh darüber, die Notbremse gezogen zu haben.

„Ich hatte bereits über Jahre mit meiner Frau Rügen-Urlaub gemacht und das Leben am Meer und die Ruhe dort schätzengelernt.“ So entschieden sich die beiden im Jahr 2000, zu entschleunigen, auf die Insel zu ziehen und einen Reiterhof mitaufzubauen, erzählt der 69-Jährige. Heute lebt Bernd Dräger im Ruhestand in seinem idyllischen Zuhause. „Mit den turbulenten Ereignissen zur Wende und der Nachwendezeit fühle ich mich ausgesöhnt“, sagt er.

Nils Kleemann aus Greifswald : Mit 26 Jahren Schule gegründet

Nils Kleemann, Gründer und Leiter der Montessorischule, vor einem der Schulneubauten auf dem großen Campus im Greifswalder Ostseeviertel. Quelle: Petra Hase

Für Nils Kleemann kam die Wende genau zur rechten Zeit: Im Herbst 1989 unterrichtete der damals 21-Jährige eine vierte Klasse an der Polytechnischen Oberschule „ Friedrich Engels“ im Greifswalder Stadtteil Ostseeviertel. Als Lehrer gesucht wurden, die Interesse an alternativen Schulkonzepten haben, überlegte er nicht lange. Wenig später drückte er in München selbst noch einmal die Schulbank, erwarb das Montessori-Diplom und hob 1992 mit Gleichgesinnten die Montessori-Kita in Greifswald aus der Taufe.

Doch seine Berufung war ja Schule, nicht Kita. Und weil sich mit dem Verein „ Aktion Sonnenschein“ ein mutiger Träger fand, gründete Nils Kleemann 1994 die Montessorischule. „20 Erstklässler und ich. So etwas war nur damals möglich“, blickt er zurück. Die Idee: jahrgangsübergreifender, reformpädagogischer Unterricht. Das kam bei Eltern an. Aus 120 Schülern wurden bald 240 und mit der Eröffnung der Sekundarstufe 2012 schrittweise immer mehr. „Heute lernen bei uns 660 Schüler und 2022, wenn die ersten bei uns ihr Abitur machen, werden es 750 sein“, sagt der Schulleiter und lacht: „Ich wollte die kleinste Schule der Stadt und habe bald die größte!“

Nicht immer lief alles rund, gab es Höhen und Tiefen, mit den Schulneubauten auf dem Campus im Ostseeviertel auch jede Menge Herausforderungen. Aber zurzeit laufe es wieder mal gut: „Als ich in München war, wollte ich nicht in meine Heimatstadt zurück. Heute fühle ich mich hier wohler denn je. Eine schöne kleine Unistadt mit einer großen Vielfalt an Schulen. Welch ein Schatz!“

Hagen Stüdemann aus Wieck : „Habe mich anfangs wie in einer Kolonie gefühlt“

Hagen Stüdemann Quelle: Timo Richter

Das Ende der DDR hat Hagen Stüdemann schon ein Jahr vor der tatsächlichen Wende vorausgesagt. „Das lag in der Luft“, sagt er heute.

Als einer der Letzten legte er das Abitur unter DDR-Bedingungen ab. Der Textildesigner aus Repnitz bei Tessin hat sich nach der Wende vor 30 Jahren geärgert. Die Menschen mit ihren Ideen, die im Neuen Forum formuliert worden waren, „waren sofort weg vom Fenster“. Westdeutschland habe Ostdeutschland als Kolonie übernommen. Und genauso habe er sich nach der Wende gefühlt, „wie in einer Kolonie“.

Resigniert hat Hagen Stüdemann aber nicht. Er absolvierte ein Grafik-Studium in Heiligendamm, gestaltet nun T-Shirts und Hoodies mit selbst entworfenen Motiven und verkauft die Textilien auf Märkten in der Region.

Inzwischen hat sich seine Kritik an den Folgen der Wende gelegt. Wenn auch die Vereinigung beider deutscher Staaten nicht auf Augenhöhe erfolgt sei, so habe sich der Zusammenschluss mittlerweile „positiv entwickelt“. Die anfänglichen Probleme und Differenzen seien heute nicht mehr das entscheidende Thema.

Esther Schulze aus Zinnowitz auf Usedom : Von der Küche ins Feriengeschäft

Esther Schulze vermittel in Zinnowitz Ferienwohnungen. Quelle: Hannes Ewert

Über die spannende Wendezeit könnte Esther Schulze aus Zinnowitz auf der Insel Usedom ganze Bücher schreiben. Die heute 66-Jährige ist eigentlich Facharbeiterin für Gütekontrolle feinoptischer mechatronischer Geräte. „Die Ausbildung war damals in Jena, aber aufgrund der schlechten Luft und damit verbundener gesundheitlicher Probleme sind wir zurück an die Ostsee gezogen“, erzählt sie.

Hier oben konnte sie mit dem Beruf allerdings relativ wenig anfangen und wurde Köchin. „Unter anderem arbeitete ich im ,Roten Oktober’, dem heutigen Hotel ,Baltic’ in Zinnowitz.“

Nach der politischen Wende stieg Esther Schulze in die Vermittlung von Ferienwohnungen ein. „Beim Feriendienst Wismut gab es so etwas auch schon für Privatvermieter. Mein Mann und ich haben damit einfach weitergemacht und uns selbstständig gemacht“, erzählt sie. Ratschläge, Tipps und Tricks holte sie sich aus den alten Bundesländern. „Die arbeiteten schon ganz lange mit diesem System“, sagt sie.

Mit 78 Ferienwohnungen hat Esther Schulze in und um Zinnowitz angefangen, Urlaubern Quartiere zu vermitteln. Heute sind es mehr als 400 Vermieter und 3500 Betten, die sie an den Kunden bringt. „Vier Vermieter, die ich zur Gründung des Unternehmens im Juni 1990 hatte, sind heute noch dabei.“

Joachim Gellendin aus Bad Doberan : Vor 30 Jahren Lebenshilfe-Verein mitbegründet

Der Bad Doberaner Joachim Gellendin (72) zu den Nachwendejahren: „Wir haben durch eigene Initiativen und mit etwas Glück alles gut gepackt.“ Quelle: Thomas Hoppe

Wir waren die Ersten in Bad Doberan, die hier diese bunten Zeitschriften, wie Stern oder Brigitte, verkauft haben“, erinnert sich Joachim Gellendin an die Wendezeit kurz vor der Währungsunion im Juli 1990.

Der heute 72-jährige Vater von zwei Kindern hatte damals gerade erst seine langjährige Arbeit im VEB Industriekooperation Schiffbau, wo die Münsterstädter Schiffsklimaanlagen fertigten, aufgegeben: „Unser Betrieb hatte hier zunächst noch überlebt, aber es war abzusehen, dass das nicht von Dauer sein würde.

Dann war Joachim Gellendin ins Geschäft seiner Frau mit eingestiegen. Sie hatte den Lotto-Laden ihrer Mutter in der Mollistraße übernommen und kaufte seit dem Frühjahr ’90 in Schwerin beim Großhändler die begehrten Presseerzeugnisse. Ihr Mann kutschierte diese Zeitschriften dann in seiner Freizeit mit Wartburg plus Hänger nach Bad Doberan: „Die Bravo haben wir gar nicht ins Geschäft reingekriegt, die Jugendlichen haben sie mir gleich vom Hänger weggekauft, noch für neun Mark der DDR.“

Als der Platz im Laden nicht mehr reichte, eröffneten die Gellendins im Juni vor 30 Jahren im Haus der Eltern von Joachim und seinen Geschwistern, in der Mollistraße 5, ein Geschäft für Büro- und Bastelbedarf. Der Großhändler dafür saß in Lübeck: „Er hat uns dermaßen unterstützt und schon damals vorausgesagt: ,Wofür wir in der Bundesrepublik 50 Jahre gebraucht haben, das passiert bei euch in 20 – und so ist es auch gekommen.“

Lesen Sie auch:

Die Woche über war der behinderte Sohn der Gellendins, Göran, in einer Förderstätte in Neuburg-Steinhausen untergebracht: „Sonst hätten wir das mit dem Geschäft gar nicht leisten können.“ Die Einrichtung sei für DDR-Verhältnisse schon gut gewesen, ergänzt der Vater, aber mit den Möglichkeiten, die heute zum Beispiel die 1995 eröffnete Wohnstätte des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung“ in Kirch Mulsow biete, sei sie nicht zu vergleichen. Joachim Gellendin hatte 1990 gemeinsam mit anderen betroffenen Eltern diesen Verein für den damaligen Kreis Bad Doberan ins Leben gerufen.

Und der Mecklenburger hat in dieser Zeit auch aktiv Fußball gespielt und war so gelegentlich mit der Elf aus Doberans Partnerstadt Bad Schwartau zusammengetroffen: „So kamen wir in Kontakt mit unserem Steuerberater und knüpften Beziehungen nach Lübeck.“Sein Fazit heute: „Wir haben durch eigene Initiativen und mit etwas Glück alles gut gepackt.“

Gudrun-Theresia Przybylski aus Rostock : „Habe Angst und Freude empfunden“

Gudrun-Theresia Przybylski (87) aus Rostock hat die Wende mit gemischten Gefühlen erlebt. Quelle: Ann-Christin Schneider

„Das war schon eine spannende Zeit“, sagt Gudrun-Theresia Przybylski, als sie sich an die Wendezeit zurückerinnert. „Meine Gefühle schwankten damals zwischen Angst vor dem Ungewissen und Freude auf Neues“, ergänzt die 87-Jährige.

Denn auch wenn die Rostockerin es gut fand, dass sie ab 1990 ihre Schwester in Bayern wieder besuchen konnte, so hat es ihr nicht gefallen, wie mit den DDR-Betrieben umgegangen wurde. „Der Westen hatte Angst vor der Konkurrenz, so dass gute Geschäfte kaputt gemacht worden sind“, schätzt die Seniorin ein, die als Kind aus dem Sudetenland vertrieben wurde und in Rostock eine neue Heimat fand.

Am eigenen Leib hätte sie das bei der HO-Ladenkette „Jugendmode“ gespürt, bei der die Schneidermeisterin seit den 1970er Jahren gearbeitet hatte. „Das Geschäft wurde einfach eingestampft, die Leute entlassen und die Maschinen günstig verkauft. Das ist doch ein Unding“, sagt Gudrun-Theresia Przybylski, die aufgrund einer Krankheit aber schon damals erwerbsunfähig wurde.

Rostock zu verlassen, kam für sie aber nie wirklich infrage: „Ich liebe einfach die See und habe hier meinen Bekanntenkreis, da hatte ich auch 1990 nicht überlegt, in den Westen zu gehen.“ Heute, 30 Jahre später, findet sie es aber noch immer schade, dass diese Unterschiede zwischen West und Ost bestehen. „Es wäre an der Zeit, dass Löhne und Renten angepasst werden. Da muss sich etwas ändern“, sagt die 87-Jährige.

Michael Maaß aus der Nähe von Wismar : „Ich hatte Glück und Ehrgeiz“

Michael Maaß aus der Nähe von Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Michael Maaß (52) aus der Nähe von Wismar war junge 22 Jahre zur Wendezeit. Er erzählt: „1989 war ich Offiziersschüler bei der Volksmarine in Stralsund mit dem Ziel, Marineoffizier zu werden. Am 3. Oktober 1990 wurden all die, die bis dahin noch nicht entlassen wurden, automatisch Soldaten der Bundeswehr.“ Er gehörte zu denen und dachte, seine Ausbildung würde so weiter gehen. Ging sie nicht. „Wir haben dann zum Jahresende unsere Entlassung bekommen. Aber ich wollte immer noch Marineoffizier werden.“

Also hat er sich neu bei der Bundeswehr beworben, den entsprechenden Test bestanden und wurde angenommen. Am 1.Juli 1991 hat er in Flensburg angefangen, zwölf Jahre war er bei der Marine in der Laufbahn Offizier mit Studium. „Das hörte sich damals so lange an, 12 Jahre“, lacht der begeisterte Motorradfahrer rückblickend.

Er hat Pädagogik an der Bundeswehruni in Hamburg studiert und wollte nach der Zeit als Soldat auf Zeit in die Erwachsenenpädagogik wechseln. Beruflich war er zu der Zeit viel unterwegs, beispielsweise 2002/2003 war er drei Monate in Kenia stationiert. Dort hat er seine jetzige Frau kennengelernt.

„Ich wollte eigentlich in den pädagogischen Bereich nach den zwölf Jahren, aber es gab die Möglichkeit, in die Handelsschifffahrt zu wechseln. Das hab’ ich gemacht.“ Seit sechs Jahren ist er als Kapitän auf den Weltmeeren unterwegs. Rückblickend auf die wilde Wendezeit ist er dankbar für die Möglichkeiten: „Unterm Stich hat jeder Plan funktioniert, ich hatte Glück und den Ehrgeiz, die äußeren Umstände stimmten auch immer.“

Pirko Scheiderer aus Grevesmühlen : Sie erlebte die Wende in Bayern

Pirko Scheiderer (54) auf dem Marktplatz in Grevesmühlen. Sie leitet das Haupt- und Ordnungsamt der Stadt. Quelle: Annett Meinke

Die Antwort auf die Frage, wo Pirko Scheiderer den Mauerfall und die Wiedervereinigung erlebt hat, könnte ein paar Menschen in der Region erstaunen: „In Bayern.“ Zumindest jene, die Scheiderer – sie übernahm 2010 die Leitung des Hauptamtes der Stadt Grevesmühlen und ein Jahr später auch des Ordnungsamtes – schon lange kennen und dennoch nicht wussten, dass sie gar nicht aus dem Osten Deutschlands stammt.

Sie wirkt so gar nicht „Wessi“. Zumindest bedient sie das Klischee vom ewigen „Besser-Wessi“ in keiner Weise. Letztlich aber ist genau das wohl der Grund, warum die Amtsleiterin, die für ihre freundliche Zurückhaltung ebenso wie für ihre Fähigkeit, klare Worte zur richtigen Zeit auszusprechen, bekannt ist, bisher nicht allzu viel über ihre Herkunft sprach.

Geboren wurde sie immerhin gar nicht so weit weg, in Lübeck. Aufgewachsen ist sie im Landkreis Ostholstein. Als sie 16 Jahre alt war, entschieden ihre Eltern, in die Heimat des Vaters zurückzuziehen. Bayern. „Das war, wenn man so will,“ meint sie, „der größere Kulturschock.“

Dass es sie nach dem Studium in Erlangen im Jahr 1993 nach Mecklenburg verschlug, findet sie nicht ungewöhnlich. „Mein Mann und ich, wir hatten auf einmal die Möglichkeit, nach Arbeit im gesamten Deutschland zu suchen. Und das taten wir.“

Zum anderen aber hatte sie auch von vornherein einen persönlichen Bezug zum Osten. Die Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits stammten aus Pommern und Ostpreußen. Deren Familien verteilten sich im Verlauf des Zweiten Weltkrieges über ganz Deutschland.

Für Pirko Scheiderer und ihren Mann wurde Nordwestmecklenburg schnell zur Heimat. Für ihre drei Kinder, die hier geboren wurden, sowieso. Was auch damit zusammenhänge, sagt sie, dass sie von Anfang an in der Gemeinde Rüting, wo die Familie heute noch lebt, freundlich aufgenommen wurden.

Von Carolin Riemer, Jörg Mattern, Christa Driest, Petra Hase, Timo Richter, Hannes Ewert, Thomas Hoppe, Ann-Christin Schneider, Nicole Hollatz und Annett Meinke