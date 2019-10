Dargun

Ein Mann hat in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) randaliert und dabei einen Menschen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Zeugen am Samstag auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich auf einer Straße mitten auf die Fahrbahn gelegt hatte. Als ihn ein Fußgänger ansprach, versuchte der Mann demnach den Passanten zu schlagen.

Menschen mit einem Beil bedroht

Anschließend betrat er einen Imbiss und soll mehrere Menschen mit einem Beil bedroht haben. Das Beil konnte ihm durch anwesende Gäste abgenommen werden. Ein Gast wurde dabei von dem 32-Jährigen durch einen Fußtritt leicht verletzt.

Des Weiteren beschädigte er mehrere Autos. Polizeibeamte konnten den Mann schließlich in seiner Wohnung antreffen. Er hatte Schnittverletzungen an den Armen, die er sich laut den Angaben beim Einschlagen einer Scheibe zugefügt hatte. Unter großem Widerstand wurde er festgenommen und zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem seine Gewahrsamstauglichkeit festgestellt wurde, kam er in Polizeigewahrsam.

Mehr lesen:

Flammenmeer: Sieben Autos brennen in der Rostocker KTV

Junge Frau tot in Wolgaster Wohnung gefunden

Von dpa/OZ