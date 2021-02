400 Tonnen schwerer Stein im Sand: Riesen-Findling in Altentreptow wird angehoben

Altentreptow

Das Ganze ist schon eine etwas verrückte Idee“, räumt Volker Bartl ein. Der parteilose Bürgermeister von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) steht an einer überdimensionalen Grube am Klosterberg, um die herum Schläuche aus dem Boden ragen. Knapp drei Jahre nach der ersten Idee haben die Stadtvertreter grünes Licht für ein ungewöhnliches Projekt erteilt, das auch gleich begonnen wurde: Die Anhebung des „Großen Steins“.

Der Hammergranit hat Abmaße wie ein Einfamilienhaus, von denen bisher aber nur etwa die Hälfte zu sehen war: Acht Meter lang, sechs Meter breit und fünf Meter hoch. Mit rund 400 Tonnen Gewicht gilt der Stein als größter Findling auf dem norddeutschen Festland. „Weil es hier aber Sandboden und immer etwas feucht ist, ist der Riesenstein etwas eingesunken“, hat Bartl herausgefunden. Das soll sich ändern.

Stein soll Besuchermagnet am Klosterberg werden

Der „Große Stein“ soll zum Besuchermagneten des gesamten Geländes am Klosterberg werden, auf dem rund 1,5 Millionen Euro investiert werden, davon 1,2 Millionen Euro vom Land. Altentreptow will so vor allem naturinteressierte Touristen anlocken, von denen viele auch die „Ivenacker Eichen“ oder das Fritz-Reuter-Museum in Stavenhagen besuchen.

Die Technologie sieht vor, dass nach dem Freilegen des Findlings vier Fundamente gegossen werden, die aushärten und trocknen müssen. Darauf sollen hydraulische Pressen zum Einsatz kommen, die den „Großen Stein“ mit Hilfe besonders fester Gurte um mindestens zwei Meter anheben. Das Problem: Niemand hat bisher die genaue Form des Riesen-Findlings gesehen. Aber Bartl bleibt optimistisch, dass das technisch zu lösen sein wird.

Hohe Kosten für Vorhaben

Allein die Hebung kostet rund 244.000 Euro, wobei 140.000 Euro vom Land kommen, und ist Bestandteil des Haushaltsplanes, den die Stadtvertreter am Dienstagabend beschlossen. Das sind zwar 64.000 Euro mehr als zunächst veranschlagt. Doch die Stadt hat die Hälfte der Mehrkosten schon als Spendenzusagen, erklärt Bartl.

Das Projekt gefällt nicht allen. So hat der Bund der Steuerzahler in Schwerin die Anhebung als negatives Beispiel für den Umgang mit Steuereinnahmen in sein „Schwarzbuch“ aufgenommen. Für den Landesverband sei das „Verschwendung von Steuergeldern“, hieß es.

Volker Bartl (parteilos), Bürgermeister, steht vor dem teilweise freigelegten "Großen Stein". Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Die Mehrheit der Einheimischen ist dafür“

„Die Mehrheit der Einheimischen ist dafür“, sagt Hans-Dieter Belde, der sich ebenfalls staunend die Baugrube ansieht. Auch er hoffe, dass so bald ein paar mehr Touristen in die Stadt am Tollense-Fluss kommen. Lange lag der riesige Findling auch sehr versteckt zwischen Kleingärten, mehr als 70 davon hat die Stadt bereits einebnen lassen, zwei Alleen kreuzen die Grünfläche. Geplant sind auch eine Bühne am Riesen-Findling, Bänke, ein „Outdoor-Fitnesspark“ und weitere Dinge, die zur touristischen Infrastruktur eines Erholungsparks gehören.

„Wie Beipiele mit Findlingen an anderen Orten beweisen, kann das Ganze eine Attraktion für Besucher aus nah und fern werden“, gibt sich Bartl überzeugt. In gut einem Monat soll das Ergebnis des Hebe-Projektes für alle sichtbar sein.

Von RND/dpa