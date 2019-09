Stavenhagen

Da sie beim Abbiegen nicht richtig hinsah, hat eine 60-jährige Autofahrerin eine Radfahrerin in Stavenhagen ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) angefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Reuterplatz. Während die 63-jährige Radfahrerin in Richtung Demmin fuhr, wollte die Autofahrerin von der Fritz-Reuter-Straße abfahren.Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht.

