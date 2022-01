64-Jährige gerät bei Burow in den Gegenverkehr

Altentreptow/Burow

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 35 kurz vor der Ortslage Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am frühen Donnerstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, war eine aus Altentreptow kommende 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihren Pkw in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Beide Personen wurden mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Demmin gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die L 35 war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40 000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ