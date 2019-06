Neubrandenburg

In Neubrandenburg ertrank eine 83 Jahre alte Frau im Tollensesee. Sie wurde leblos aus dem Wasser geborgen, Reanimationsversuche blieben erfolglos, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Gegen 16.28 Uhr meldeten Zeugen eine regungslos treibende Person im See nahe des Hotels „Badehaus“. Feuerwehrleute zogen die Frau aus dem Wasser. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Notarzt stellte den Tod durch Ertrinken fest. Die Hintergründe zum Unfall waren auch hier zunächst unklar.

Zweiter tödlicher Badeunfall

Das ist bereits der zweite tödliche Badeunfall in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. In Schönberg ( Nordwestmecklenburg) ertrank ein 28-Jähriger in einem Badesee. Taucher fanden ihn am Grund des Sees und konnten nur noch den Tod feststellen.

RND/sal/dpa