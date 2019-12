Große Pläne: Wie ein Schlossherr von Tützpatz aus das Weltklima retten will

Tützpatz

In Tützpatz sollen sie alle an einen Tisch. Alle, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts von der Land- und Forstwirtschaft leben, an ihr verdienen oder auch Probleme mit den aktuellen Entwicklungen haben. Aber vor allem: alle, die ihre Strukturbedingungen bestimmen. Landwirte, Forstwirte, Industrieriesen wie Bayer oder BASF, Agrarwissenschaftler, Universitäten, Saatenzüchter, Pflanzenzüchter, Zulieferer wie Claas oder John Deere, die die großen Landmaschinen liefern, Umweltschützer, Tierschützer, Klimaaktivisten. Dort, wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, wo an der Straßen Kleinbauern noch Runkeln verkaufen, die Menschen eigentlich fast nur von der Scholle rund ums Gehöft leben und die Dörfer so heißen, wie zum Beispiel Törpin, Tüzen oder eben Tützpatz.

Und der, der das machen will, ist einer, der es kann: Manager, Betriebswirt, Land- und Forstwirt, Hotelier, Kulturmäzen, Schloss-Sanierer, Vordenker, Kommunal- und Stiftungspolitiker. Freiherr Helmuth von Maltzahn (70) hat Schloss Ulrichshusen an der Müritz, einer der Stammsitze seiner Adelsfamilie, gerettet und sich auch den alten Familien-Schlössern in Gnemern und Gützkow zugewandt.

Galerie: Die Entwicklung des Schlosses Tützpatz

Zur Galerie Das Schloss Tützpatz zwischen Demmin und Neubrandenburg wurde 1760 erbaut, 1908 im Stile des Neo-Barock restauriert und soll nun Schauplatz für ein internationales Klimaforum werden.

Das barocke Herrenhaus-Ensemble in Gützkow zwischen Stavenhagen und Altentreptow ist saniert und wird Familienhauptsitz der Familie von Maltzahn. Das Anwesen ist eines der größten zusammenhängenden barocken Ensembles im Nordosten und von nationaler Bedeutung.

Hier wird Helmuth von Maltzahn mit seiner Frau Alla von Maltzahn (69) wohnen. Derzeit lebt die Familie noch in Ulrichshusen. Die Wohnungen in der alten Remise, den Stallungen und den Kavaliershäusern in Gützkow werden vermietet.

„Einen Knochen wie Tützpatz lasse ich nicht mehr aus dem Maul!“

Maltzahn ist vernetzt in der Industrie, der Kommunal,- Landes und Bundespolitik, dem Agrarwesen, der nationalen Kulturszene. Er kennt sich vor Ort aus, ist dort verwurzelt. Sein Vater ist im benachbarten Schloss Gültz geboren worden und aufgewachsen. Und er ist ein Macher, der weiß, wie man derartige Projekte konzeptuell entwickelt und durchsetzt. „Wenn ich einen Knochen wie Tützpatz erst im Maul habe, lasse ich den nicht mehr los“, lacht er.

Schloss Tützpatz Das eingeschossige fünfzehnachsige Barockschloss Tützpatz zwischen Stavenhagen und Altentreptow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im Mittelalter erbaut und um 1760 völlig neu errichtet. Bis 1776 gehörte das Anwesen der Mecklenburgischen Adelsfamilie von Maltzahn. 1779 ließ Karl Friedrich von Linden, der das Anwesen 1776 gekauft hatte, das heutige Herrenhaus im Stil eines holländischen Barockschlosses neu errichten. 1785 erbte Georg Christian von Heyden das Anwesen und änderte seinen Namen in von Heyden-Linden. 1908 brannte das Schloss ab und wurde von Albrecht von Heyden-Linden originalgetreu wiederaufgebaut, samt des neuen Westflügels. Bis zur Enteignung 1945 war das Schloss im Besitz der Familie von Heyden-Linden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Tützpatz Bauern interniert, die sich der Enteignung widersetzt hatten. Später wurden Wohnungen in dem Schloss für landwirtschaftliche Mitarbeiter der LPG eingerichtet. Außerdem diente das Schloss im Sozialismus als landwirtschaftliche Berufsschule, agrarökonomisches Institut und als Verwaltungssitz der VEG Tützpatz. In den 50er Jahren wurde das Anwesen renoviert. Östlich des Schlosses befindet sich der ehemalige Gutshof aus dem 18. Jahrhundert. Der barocke Landschaftspark westlich des Herrenhauses wurde im 19. Jahrhundert im englischen Stil angelegt. Nach der Wende wurde die gesamte barocke Anlage an private Eigentümer aus dem Raum Heidelberg verkauft. Seitdem wurden nur die Fenster gegen Vandalismus gesichert. Die Gemeinde Tützpatz, zu der die Ortsteile Tützpatz, Idashof und Schossow gehören, liegt 18 Kilometer östlich von Stavenhagen im Amt Treptower Tollensewinkel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und hat 567 Einwohner.

Für das Schloss hat er vor rund drei Monaten mit den privaten Besitzern aus Heidelberg, die das Anwesen nach der Wende gekauft, aber nie restauriert haben, einen Kaufoptionsvertrag abgeschlossen. „So arbeite ich immer“, sagt er. Das sei auch in Braunshardt bei Darmstadt, Ulrichshusen, Gnemern und Gützkow so gewesen. Dann kümmert er sich um ein Restaurierungs- und Nutzungskonzept und um die Finanzierung. „Und erst wenn das alles steht, kann ich kaufen. Sonst geht’s schief.“

Forum für Land- und Forstwirtschaft : Alle an einen Tisch!

Und nun? „Mein Ziel ist es, ein Forum für Land- und Forstwirtschaft in Tützpatz zu installieren und zu etablieren, an dem sich immer wieder alle Player dieser Bereiche – ob global oder lokal – an einen Tisch setzen. Das, was hier in dieser Region brennt, von Bedeutung ist, ist die Land- und Forstwirtschaft“, sagt Maltzahn. Und man könne im Moment nicht einfach so tun, als ginge es mit ein paar marginalen Veränderungen in diesem oder jenem Bereich weiter wie bisher.

Allein die vorige Woche habe gezeigt, wie dringend die Probleme angepackt werden müssen. Die Bundeshauptstadt Berlin erlebte dienstags massive Bauernproteste gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, von dem sich die Bauern nicht nur gegängelt, sondern mittlerweile in ihrer Existenz bedroht sehen. Und drei Tage später, freitags, gingen die jugendlichen Friday-for-future-Demonstranten für eine rigidere Klimapolitik auf die Straße.

Wärmstes Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Und beide Protestanten-Gruppen haben recht. So, wie es jetzt läuft, wird die Landwirtschaft mitsamt ihrer Nahrungsmittelproduktion in Deutschland zerstört. Die Folge: mittelfristig Importe von Lebensmitteln und Biomasse für Biogaskraftwerke, deren unkontrollierte Produktion am anderen Ende der Welt das Klima zerstört. Auf der anderen Seite: Klimaschützer mit ihren völlig berechtigten Anliegen.

Erst in dieser Woche wurde eine Studie veröffentlicht, die beweist, dass das Jahrzehnt von 2010 bis 2020 das wärmste in der Zeit ist, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt und für Dürren, Stürme, Hochwasser, Gletscherschmelze und einen immensen Anstieg des Meeresspiegels verantwortlich ist.

Hotellerie oder Tourismusangebote funktionieren an dem Ort nicht

Das Thema müsse zeitig angepackt werden, so Maltzahn. Und zwar so, dass die zentralen Probleme und auch die Interessen der Beteiligten auf einen Tisch kommen und von Fachleuten debattiert werden. Dafür sei Tützpatz der ideale Ort. Hotellerie, Alters- oder Pflegeheime oder wie auch immer gearteter Tourismus würden an dem Standort nicht funktionieren, sagt der Freiherr. „Jetzt geht es darum, für dieses Anwesen einen Inhalt zu schaffen, der eine sinnvolle Nutzung mit sich bringt.“ Er stellt sich regelmäßige Konferenzen, Seminare, Tagungen, temporäre Forschungseinrichtungen bis hin zu Messen aus diesem Segment in Tützpatz vor.

„Wenn wir all das wiederherstellen und so machen, hat das ganz große Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben und in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten. Dann kommen wir aus der Verkrampfung heraus“, sagt Maltzahn. Außerdem würde Tützpatz mit einem Impuls versehen, der überregional wirkt. In der Region um Stavenhagen und Altentreptow müsse das angesiedelt werden, was sie ausmacht: Land- und Forstwirtschaft und Umwelt.

In der Tützpatzer Kirche liegen Epitaphien der Familie Maltzahn

Derzeit wartet der Schlossherr auf die Beurteilung durch die Denkmalpflege. Und dann müsse man schauen. „Wenn wir hier für diese Idee von der Gemeinde, dem Landkreis, dem Land und der Denkmalpflege die richtige Unterstützung kriegen, kann das in fünf Jahren umgesetzt werden.“ Ihn als Angehöriger einer alteingesessenen Familie, die seit dem Mittelalter in der Region aktiv ist, bewege das schon.

In der Tützpatzer Kirche würden sich noch Epitaphien seiner Ahnen finden. Auf dem Friedhof würden Angehörige liegen. Im Nachbarort Gültz ist sein Vater geboren. Und außerdem: „ Gützkow steht ziemlich solitär da. Da möchte ich im Umfeld gern etwas Sinnvolles schaffen, das dazugehört.“ Und wenn von Tützpatz aus das Weltklima gerettet wird, schläft es sich auch auf Schloss Gützkow viel ruhiger. Aber man müsse bald handeln. Nicht wegen Tützpatz. Wegen des Weltklimas.

Lesen Sie auch:

Mehr zum Autor Michael Meyer

Von Michael Meyer