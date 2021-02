Altentreptow: Täter lassen Diebesgut auf dem Parkplatz zurück

Altentreptow

Nach dem Diebstahl von Lebensmitteln, Haushaltsartikeln, Bekleidungsgegenständen sowie elektrischen Geräten und Gartenwerkzeugen im Wert von 210 Euro aus einem Supermarkt in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Den Angaben zufolge hatten die Männer am Donnerstag diverse Waren in einen Einkaufswagen gelegt und mit diesem den Markt über den Eingangsbereich verlassen.

Eine Kundin hatte dies beobachtet und zwei Mitarbeiterinnen des Marktes verständigt. Diese sprachen die Tatverdächtigen auf dem Parkplatz an, die daraufhin das Verladen des Diebesguts in ihren Pkw abbrachen. Sie flüchteten mit einem dunklem Audi, an dem ausländische Kennzeichentafeln angebracht waren, in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben werden. Ein Tatverdächtiger ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Gestalt und trug ein helles Basecap und eine dunkle Jacke. Der andere Tatverdächtige ist ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, von kräftiger Gestalt und trug eine helle Wollmütze und ebenfalls eine dunkle Jacke. Die Fahndung nach den beiden Männern blieb zunächst erfolglos. Bezüglich des Kennzeichens besteht nach bisheriger Erkenntnissen der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs.

Das auf dem Parkplatz zurückgelassene Diebesgut wurde an die Mitarbeiterinnen des Einkaufsmarktes zurückgegeben. Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin führt die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls und des Kennzeichenmissbrauchs.

Von OZ