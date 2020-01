Angestellter in Neubrandenburger Laden bedroht: Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg

Nachdem ein Unbekannter am 23. Januar einen Einkaufsmarkt in Neubrandenburg überfallen hat, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Gegen 20 Uhr soll der Tatverdächtige in den Laden an der Burgholzstraße gekommen sein. Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand habe er den Angestellten bedroht und Geld gefordert. Der Mitarbeiter gab dem Mann dann einen geringen vierstelligen Betrag, danach flüchtete der Täter.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter ausfindig zu machen. Er wird wie folgt beschrieben: Er soll mit einer dunklen Stoffmütze, einem dunklen Schlauchschal, einer schwarzen Jacke mit einem camouflagefarbenem Streifen auf Brusthöhe sowie einer schwarzen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Zudem hatte der Mann einen schwarzen Stoffbeutel (Turnbeutel) dabei.

Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 03 95 / 55 82 52 24 zu melden.

Von OZ