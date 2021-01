Audi in Neubrandenburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg

Ein Auto der Marke Audi ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden. Die Fahndung blieb bisher erfolglos, deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Firmenwagen, ein schwarzer Audi A6 Avant, stand auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus in der Margaritenstraße. Der Wagen ist zwei Jahre alt und hat das Kennzeichen NMS-MV 80. Festgestellt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr.

Lesen Sie auch: Neubrandenburg: Mann schläft mit Zigarette im Bett ein und löst Brand aus

Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Margeritenstraße wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 / 55 82 22 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ