Auf der A20: Transporter mit totem Fahrer steht auf Überholspur

Neubrandenburg

Auf der Überholspur der Autobahn 20 ist der Fahrer eines Transporters vermutlich am Steuer gestorben. Vorbeifahrenden Autofahrern war das Fahrzeug in der Nähe von Neubrandenburg gegen 5.30 Uhr am Donnerstagmorgen aufgefallen, das in Richtung Stettin auf der linken Fahrspur an der Mittelleitplanke stand und den Verkehr gefährdete.

Ein Zeuge habe gestoppt, in das Fahrzeug geschaut und die Beamten alarmiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, bargen Beamte darauf den 51-jährigen Mann und seinen Transporter.

Transporter wurde aufgebrochen

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelleitplanke mehrere Meter touchiert hat, bevor er auf der linken Fahrspur zum Stehen kam.

Der Transporter musste aufgebrochen werden. Die Beamten haben versucht, den 51-Jährigen zu reanimieren. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die näheren Umstände und die genaue die Todesursache des Toten sollen noch geklärt werden. Dazu werde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es zunächst nicht. Die A20 wurde bis circa 8 Uhr voll gesperrt.

Von RND/dpa