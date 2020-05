Auto überschlägt sich in Neubrandenburg: 54-Jährige kommt ins Krankenhaus

Neubrandenburg

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag in Neubrandenburg gekommen. Nach Polizeiangaben war die 54-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr in der Neuendorfer Straße in Neubrandenburg (B 192) stadteinwärts unterwegs. Hinter der Einfahrt zum Verdiring kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach Angaben mehrerer Zeugen fuhr sie ungebremst in den Straßengraben. Der Dacia überschlug sich und kam nach etwa 60 Metern auf dem Dach zum Stehen. Die verletze Fahrerin konnte von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Schaden wird auf 4400 Euro geschätzt

Die Fahrerin selbst konnte zu diesem Zeitpunkt keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt medizinisch versorgt und anschließend im Klinikum Neubrandenburg aufgenommen.

Nebst Polizei und Rettungskräften waren sechs Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neubrandenburg im Einsatz. Am Dacia entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 4400 Euro geschätzt.

Von OZ