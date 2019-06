Altentreptow

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie der Nordkurier berichtet, war der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen, bis es auf dem Dach in einem Maisfeld liegen geblieben sei. Der Fahrer soll sofort tot gewesen sein.

Stau ab Neubrandenburg

Auf der A20 kam es durch den Unfall zu Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag musste eine Spur für den Verkehr Richtung Rostock gesperrt werden. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so der Nordkurier. Im Laufe des Nachmittags müsse die Autobahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Zwischen Neubrandenburg-Nord und Altentreptow sei es zu kilometerlangen Staus gekommen, meldete der NDR.

RND/max