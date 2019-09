Neubrandenburg

Beim Abbiegen hat ein 50-jähriger Autofahrer aus Neubrandenburg eine Radfahrerin übersehen. Er war am Freitagnachmittag auf der Woldegker Straße in Richtung Sponholzer Straße unterwegs. Als er dann nach links in Richtung „Neuer Friedhof“ abbiegen wollte, kam es zum Unfall. Die 54-jährige Radlerin stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Neben dem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Neubrandenburgerin wurde ins Klinikum gebracht.

Von OZ