Friedrichshof/Neubrandenburg

Zwei Täter haben am Samstag in der Nähe von Friedrichshof bei Neustrelitz an der Bundesstraße 96 80 Liter Diesel aus einem Baufahrzeug gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Dank eines Zeugens war es den Beamten möglich, die beiden Diebe kurze Zeit später in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zu fassen.

Ein Mann hatte die Täter gegen 15 Uhr bei dem Diebstahl beobachtet und die Polizei informiert, die allerdings nicht mehr rechtzeitig vor Ort war. Der Zeuge konnte den Beamten jedoch sagen, in welcher Richtung die Flüchtigen unterwegs sind und wie sie und ihr Fahrzeug aussehen.

Nur wenige Minuten später entdeckten Einsatzkräfte in Neubrandenburg das beschriebene Fahrzeug, in dem ein 25- sowie ein 29-Jähriger saßen. Sie trugen Arbeitssachen und rochen stark nach Diesel. Auch die Schuhabdrücke, die am Tatort gesichert worden waren, passten zu denen der Tatverdächtigen. Trotz der eindeutigen Beweise, machten die beiden Männer zunächst widersprüchliche Aussagen und wollten sich dann gar nicht mehr äußern.

