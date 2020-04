Baggerschaufel und 180 Liter Diesel in Burg Stagard entwendet

Burg Stagard

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere Teile eines Kleinbaggers und 180 Liter Diesel auf einer Baustelle in Burg Stagard ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gelangen die Diebe in dem Zeitraum vom 24. April, 10 Uhr bis 27. April, 7 Uhr widerrechtlich auf das Gelände im Kreuzungsbereich Burg Stagard, Quastenberg und Kreuzbruchhof.

Die Täter haben diverse Fahrzeugteile eines Kleinbaggers der Marke Kubota mitgehen lassen. Laut Polizei fehlen zum Beispiel Hydraulikzylinder, Hydraulikschläuche und die Baggerschaufel. Zudem haben die Täter etwa 180 Liter Diesel aus dem Tank einer Horizontalspühlbohranlage, die einige Hundert Meter entfernt in Richtung Kreuzbruchhof stand, entwendet.

Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizei wird der entstandene Schaden auf ungefähr 3000 Euro geschätzt. Die Beamten sucht nun nach Zeugen: Wer hat am vergangenen Wochenende etwas Auffälliges gesehen? Hinweise werden von der Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601/300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

