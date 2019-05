Basedow

Am Sonntagmorgen gegen 9.35 Uhr kam es in Basedow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Gessiner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 82-jährige Fahrer eines SUV Mercedes GLK verlor im Ort auf stark abschüssiger Fahrbahn auf Grund eines Bedienungsfehlers die Kontrolle über sein Auto – und stieß frontal in eine Feldsteinmauer. Danach schleuderte er um die Mauer herum und stieß seitwärts mit dem Heck gegen das angrenzende Wohnhaus.

Durch den Unfall wurde der 84-jährige Beifahrer leicht verletzt und in das Krankenhaus Teterow eingeliefert. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt und in das Krankenhaus Neubrandenburg verbraucht. Das Auto erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. An der Mauer und dem angrenzenden Wohnhaus entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, wobei das Wohnhaus mit einigen abgeplatzten Klinkersteinen den geringsten Schaden hatte und bewohnbar blieb. Es ist somit ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro zu verzeichnen.

RND/kh